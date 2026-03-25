◇ファームリーグ西地区 阪神5―1オリックス（2026年3月24日 京セラD）

阪神・才木が万全の開幕リハ完了だ。開幕4戦目となる31日のDeNA戦（京セラドーム）に向け、ファーム・リーグのオリックス戦に先発。本番と同会場で、5回3安打1失点と上々の仕上がりを見せた。

「ある程度まとまって投げられた。問題なく、凄くいい形でここまで来ている。いいスタートを切りたい」

森友、杉本、紅林、若月ら相手は1軍クラスが出場。72球を投げ、主力が並ぶ5番までを無安打に封じた。

「真っすぐに対して強いスイングをしてくるので、どう打ち取っていくか（捕手の）梅野さんと話をしながらできた」と、DeNA打線を想定しながらのマウンドだった。勝負球のフォークではなく、カーブとスライダーでゴロを打たせて7つのアウトを稼ぐなど、投球の幅を広げることも意識していた。

「スライダーもカーブの感じも良かった。京セラで投げたことで、感覚とかも凄くいいと思う。真っすぐがアバウトすぎたところは修正しながらやっていきたい」

昨年の雪辱に燃える。4月1日の京セラドームでのDeNA戦で黒星スタート。今回と同じ開幕4戦目だった。二の舞いは避けたい。3連戦の初戦を村上と才木で確実に取れればリーグ連覇へ近づく。首脳陣の期待に応え、“鉄板”の投球に徹するだけだ。（鈴木 光）