「22時からご近所さん宅で集合！」、「転勤せず実母と同居してみたら、ツライ」…引越し先でトラブル
引っ越しは、新しい暮らしへの期待と同時に、不安が付きものです。子どもの友だち関係、近所付き合い、家族の役割分担……環境が変わることで、これまで見えなかった問題が浮かび上がることがあります。
エピソード1：22時からゲーム？ご近所さんから「子どもが寝たあとゲームしよう」とお誘いが
ユリコ（仮名）さん一家は引っ越しをしてすぐに野田（仮名）さん夫妻と仲良くなりました。たこ焼きパーティーをきっかけに親交が深まり、やがて夜遅くに野田さん宅でゲームをする約束までする仲になりました。
妊娠中のユリコさんは、夜10時過ぎに他人の家を訪ねる夫の行動に不安を覚えます。さらに出産の入院中に、自宅で娘の誕生日会が開かれていたことに大きな衝撃を受けました。しかも勝手にキッチンまで使われていたのです。
産後2か月で交流が再開しました。そんななか自治会長から、夫が夜遅くに野田家から出てくる姿を見たと告げられます。不倫を疑われていると知り、ユリコさんの不満は頂点に達しました。
エピソード2：「転勤に帯同はムリ！」実母との同居で見えた距離
中3、中1、6歳の3人息子を育てるA（仮名）さんは、転勤族で4度の引っ越しを経験してきました。しかし長男の受験を機に、夫は単身赴任することに。Aさんと子どもたちは実家でひとり暮らしの実母と同居する選択をします。
実家は安心できる場所のはずでした。ところが実際に暮らしはじめると、台所の使い方や生活リズムなど、細かな違いが気になってきます。これまで訪問する立場だったときには見えなかった実母の神経質さやこだわりが、日常生活のなかで息苦しさに変わっていったのです。
さらに、経済的負担も重くのしかかります。それでも母は、孫たちのために毎日豪華な食事を作り続けます。嬉しそうに「たくさん食べなさい」と声をかける姿を見ると、感謝と遠慮が入り混じり「節約して」と強くは言えません。
エピソード3：「まさかうちの旦那が？！」いじめた側に自覚ナシ？
アンナ（仮名）さんは、夫タクヤ（仮名）さんと幼稚園児の息子アサヒ（仮名）くんとの3人暮らしです。夫の転勤により新天地へ引っ越すことになりました。慣れない土地で心細さを感じていた一家を温かく迎えてくれたのが、同じ幼稚園に通うメイコ（仮名）さん、ナオト（仮名）くん親子でした。
メイコさんは、アンナさんにとって慣れない環境で得た心強い存在でした。互いに自宅を行ききするようになり、今日はアンナさんの家で遊ぶことに。帰宅したタクヤさんの姿を見た瞬間、メイコさんの表情はこわばりました。
アンナさん親子を避けるようになったメイコさんから「もうかかわりをもちたくない」と告げられます。理由は、かつてタクヤさんからいじめを受けた過去があったから。いじめた側は忘れても、いじめられた側は忘れられない事実に、アンナさん夫婦はしっかり向き合わなければなりません。
引っ越しと人間関係
新しい土地での暮らしは、家族の結束を強めることもあれば、思わぬ摩擦を生むこともあります。環境が変わるときこそ、家族でよく話し合い、互いの気持ちを確かめ合うことが大切です。新天地での毎日が穏やかなものとなるよう、丁寧な対話を重ねていきたいものですね。
編集・あいぼん
エピソード1：22時からゲーム？ご近所さんから「子どもが寝たあとゲームしよう」とお誘いが
ユリコ（仮名）さん一家は引っ越しをしてすぐに野田（仮名）さん夫妻と仲良くなりました。たこ焼きパーティーをきっかけに親交が深まり、やがて夜遅くに野田さん宅でゲームをする約束までする仲になりました。
妊娠中のユリコさんは、夜10時過ぎに他人の家を訪ねる夫の行動に不安を覚えます。さらに出産の入院中に、自宅で娘の誕生日会が開かれていたことに大きな衝撃を受けました。しかも勝手にキッチンまで使われていたのです。
産後2か月で交流が再開しました。そんななか自治会長から、夫が夜遅くに野田家から出てくる姿を見たと告げられます。不倫を疑われていると知り、ユリコさんの不満は頂点に達しました。
エピソード2：「転勤に帯同はムリ！」実母との同居で見えた距離
中3、中1、6歳の3人息子を育てるA（仮名）さんは、転勤族で4度の引っ越しを経験してきました。しかし長男の受験を機に、夫は単身赴任することに。Aさんと子どもたちは実家でひとり暮らしの実母と同居する選択をします。
実家は安心できる場所のはずでした。ところが実際に暮らしはじめると、台所の使い方や生活リズムなど、細かな違いが気になってきます。これまで訪問する立場だったときには見えなかった実母の神経質さやこだわりが、日常生活のなかで息苦しさに変わっていったのです。
さらに、経済的負担も重くのしかかります。それでも母は、孫たちのために毎日豪華な食事を作り続けます。嬉しそうに「たくさん食べなさい」と声をかける姿を見ると、感謝と遠慮が入り混じり「節約して」と強くは言えません。
エピソード3：「まさかうちの旦那が？！」いじめた側に自覚ナシ？
アンナ（仮名）さんは、夫タクヤ（仮名）さんと幼稚園児の息子アサヒ（仮名）くんとの3人暮らしです。夫の転勤により新天地へ引っ越すことになりました。慣れない土地で心細さを感じていた一家を温かく迎えてくれたのが、同じ幼稚園に通うメイコ（仮名）さん、ナオト（仮名）くん親子でした。
メイコさんは、アンナさんにとって慣れない環境で得た心強い存在でした。互いに自宅を行ききするようになり、今日はアンナさんの家で遊ぶことに。帰宅したタクヤさんの姿を見た瞬間、メイコさんの表情はこわばりました。
アンナさん親子を避けるようになったメイコさんから「もうかかわりをもちたくない」と告げられます。理由は、かつてタクヤさんからいじめを受けた過去があったから。いじめた側は忘れても、いじめられた側は忘れられない事実に、アンナさん夫婦はしっかり向き合わなければなりません。
引っ越しと人間関係
新しい土地での暮らしは、家族の結束を強めることもあれば、思わぬ摩擦を生むこともあります。環境が変わるときこそ、家族でよく話し合い、互いの気持ちを確かめ合うことが大切です。新天地での毎日が穏やかなものとなるよう、丁寧な対話を重ねていきたいものですね。
編集・あいぼん