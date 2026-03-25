【経済指標】

【米国】

＊米非農業部門労働生産性（第4四半期・確報値） 21:30

結果 1.8％

予想 1.8％ 速報 2.8％（前期比年率）



＊単位労働コスト(第4四半期・確報値）

結果 4.4％

予想 3.6％ 速報 2.8％（前期比年率）



＊米製造業PMI（3月・速報）22:45

結果 52.4

予想 51.5 前回 51.6



＊米非製造業PMI（3月・速報）22:45

結果 51.1

予想 52.0 前回 51.7



＊米コンポジットPMI（3月・速報）22:45

結果 51.4

予想 51.9 前回 51.9



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・イランは決して核兵器を持たないことに同意した。

・イランは話が通じるようになってきた。

・イランが前日にホルムズ海峡に関して良いことをした。



＊米軍、第８２空挺師団を中東に派遣する方針

米国防総省はイランに対する作戦を支援するため、米陸軍精鋭部隊である第８２空挺師団を中東に派遣する計画を進めていると伝わった。約３０００人の兵士で構成され、同部隊の派遣命令は数時間以内に正式に出される見込みだという。



＊サウジやＵＡＥなど軍事的選択肢を検討

イランに近隣する湾岸諸国は、米国とイスラエルによる対イランへの参戦を検討しており、重要インフラを攻撃された場合はその選択を迫られる可能性があると伝わる。



＊イランがホルムズ海峡に「通航料」設定

イランはホルムズ海峡を航行する一部の商業船舶に対し、通航料金の徴収を開始した伝わった。状況に応じて航行1回当たり最大２００万ドル（約３億２０００万円）の支払いが求められる。

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