◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１０分開始予定）、オープン戦最終戦となる本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。今季２度目の登板だが、登板しながら打線にも入る「リアル二刀流」は今季初。開幕へ弾みをつける投球、オープン戦１号に期待がかかる。

ＷＢＣでは投手としては登板せず、打者に専念した大谷。ＷＢＣ終了後の１８日（同１９日）にアリゾナ州のキャンプで本拠地・ジャイアンツ戦にオープン戦に今季初登板し、５回途中で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振の好投を見せ、最速も９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマークするなど、順調な調整ぶりを見せた。すでにチームの開幕５戦目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発が内定しており、弾みをつけたいマウンドとなる。

打者としてはアリゾナでのオープン戦を終えてロサンゼルスに戻ってきてからのエンゼルスとの２試合で２試合連続安打。２２日（同２３日）の敵地の試合では右中間に打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）の鋭い当たりで走者一掃の３点適時二塁打を放った。前日２３日（同２４日）の今季初のドジャースタジアムでの試合でも、左中間フェンス直撃の二塁打を放った。レギュラーシーズンへ向けて、オープン戦でまだ出ていない本塁打にも期待がかかる。

ＷＢＣでは、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。先頭弾を放ちながら敗れた１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦終了後、ドジャースのキャンプに再合流した。

ドジャースはこの日の試合がオープン戦最終日。２６日（同２７日）には本拠地でダイヤモンドバックス戦で開幕を迎え、山本由伸投手（２７）が先発する。開幕カードは山本、シーハン、グラスノーが先発。３０日（同３１日）からの本拠地・ガーディアンズ３連戦は、佐々木朗希投手（２４）が初戦に先発し、２戦目が大谷で、３戦目には中５日で山本が回ることが有力視されている。