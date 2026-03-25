かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

©ABCテレビ

3月25日（水）は、杉浦太陽、JOY、近藤千尋、和田まんじゅうが来店。芸能界屈指の愛妻家たちが、それぞれの夫婦事情や子育てエピソード、パパとしての喜びなどを語る。

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スタジオでは、杉浦太陽が「長女が小学６年から中学１年くらいの時に反抗期に入り、パパが無理ってなった時期が２年ぐらいあった」と告白。その間、おはようとおやすみしか言ってこなかったため、杉浦は「何でこんなに娘と話されへんのやろ」と落ち込んだという。そんな中、誕生日に娘からLINEで“ある動画”が送られてきたのだとか。杉浦はその思い出を語りながら涙、聞いていた近藤ももらい泣きする…！？

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そして今年で結婚19年になるという愛妻家の杉浦が「飲み会はまず行かない。仕事の打ち上げは一次会で帰るって決めている」、「地方泊まりはなるべく日帰り」と徹底した妻ファーストスタイルの話題に。「大阪と京都が続いたら、大阪日帰り、京都日帰りにするようにしている」と話すと、これに近藤が大共感。夫のジャングルポケット太田も同じタイプで、「劇場と劇場の間も一回帰ってくる」んだとか。

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ここで山内が「いつ休むんですか？」と問いかけると、JOYが「家にいる時間って休めているじゃないですか。外にいる方が疲れちゃう」と回答。すると山内は「あなた方はウソをついている」と反論する。そこで近藤が「夫は久々の泊りの際に夫が寝るまでテレビ電話をつけっぱなしにしてくる」と話すと、杉浦も「うちもある！」と同様のことが起こっていると話す。それに対し、また山内は納得せず「あなた方はウソをついている！ほんとうは早く切って欲しいはずだ」と断言する。

「SNSで炎上！？夫の“家事やったよアピール”にイラッ」のトピックでは、近藤が夫婦でテレビ出演した際、夫の太田がしたある発言によって世の奥様たちから袋だたきにあったと吐露。

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続いてJOYが家事をやった時、妻にある言葉をかけるようにしていると話すと、山内は「情けない」と切り捨てる……。かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。25日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。