緑黄色社会の新曲「章」（読み：しるし）が、4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系）主題歌に決定した。

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同ドラマは、秋吉理香子による同名小説『月夜行路』（講談社文庫）が原作。文学を愛する銀座のミックスバーのママ 野宮ルナ（波瑠）と、仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦 沢辻涼子（麻生久美子）という、対照的な2人が主人公のドラマ。文学の知識をフルに生かして、事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく痛快文学ロードミステリーだ。

「章」は、同ドラマのために書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当。編曲にha-jを迎え制作された。また、同楽曲は4月9日に配信リリースされる。

大人になるほど“自分以外の何か”のために生きてしまう日常の中で、見失いかけた『自分の物語』を取り戻す一曲となっており、子どものように心のままに生きる勇気を肯定するメッセージが込められている。

なお同ドラマは、4月8日22時より放送開始となる。

＜長屋晴子 コメント＞

仕事での役職が出来たり、親になったり、大人になると肩書きが増えていく。自分がないがしろになっていく。原作や台本を読ませていただいて、「ああ、分かるなあ。」と何度も共感しました。大人だろうと関係ない。自分を一番に考え直す、そんなきっかけの曲であれたら嬉しいです。これからどんな旅が繰り広げられるのか、今からとっても楽しみです。

＜波瑠（野宮ルナ役） コメント＞

またドラマで緑黄色社会さんとご一緒できてとても嬉しいです！日々「大人」を頑張っている私たちに追い風を吹かせてくれるようです。新しい自分に出会わせてくれた、隣にいる人を思ったり、自分もまた誰かの追い風になりたい。そのために頑張りたい気持ちがふくらみました。この曲が月夜行路をどこまでも導いてくれそうで、とっても頼もしくて楽しみです！

＜麻生久美子（沢辻涼子役） コメント＞

「主語を誰かに預けていた」という言葉が、今回演じている役の気持ちと重なって、すごく心に残りました。長屋さんののびやかな歌声と力強いサウンドとともに、自分の人生をもう一度自分のものとして歩いていくような感覚と、そっと背中を押してくれる温かさを感じる楽曲です。主題歌もドラマも一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。

＜水嶋陽プロデューサー コメント＞

『月夜行路』は、心にトゲのように刺さったままの過去や後悔、諦めた夢にもう一度向き合いたいと願う主人公たちが、太宰治や川端康成など文豪たちの作品や名言を通じて生きるヒントを学んでいく物語です。今回、緑黄色社会さんが届けてくれた「章」は、まさにそんな今作の魂を音楽へと昇華させてくれました。歌詞にある「私がしたい 私がみたい 私でいたい あの日のように」というメッセージに自分の人生をもう一度大切に抱きしめたくなりました。劇中にこの楽曲が流れる瞬間が視聴者の皆様にとっての楽しみになりますよう、一話一話、心を込めてお届けして参ります。

（文＝リアルサウンド編集部）