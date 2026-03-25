7月よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠、BS朝日にて放送されるTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』の第1弾キャストとして、関根明良、桑島法子、齋藤潤、鈴木崚汰、入野自由の出演が発表され、あわせて第1弾PVが公開された。

参考：TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』ティザーPV＆ビジュアル公開 総監督は山田尚子

本作は、Souffle（スーフル）にて連載中のトマトスープによる同名コミックを原作とした、13世紀のモンゴルを舞台に繰り広げられる後宮譚。モンゴル帝国の捕虜となった元奴隷の少女・シタラ（ファーティマ）が、同じくモンゴル帝国に対して複雑な思いを抱く、モンゴル皇帝の第6夫人・ドレゲネと出会い、知恵を駆使して帝国を揺るがしていく様子が描かれる。アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』などで知られるサイエンスSARUが手がける。

13世紀、イランの奴隷市場にその少女はいた。これは、広大な大陸を翻弄した一人の魔女の話――。母を亡くし、故郷からも遠く引き離されたシタラ。まだ幼く、1人で生きていく術も未来への希望も持たない彼女は、学者の一家に拾われ、穏やかな日々の中で“知”を授けられる。その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が他国への侵攻を繰り返し、日に日に勢力を拡大していた。その野望がシタラの住む街に到達したとき、日常は終わりを告げ、運命が大きく動き出す。

第1弾PVでは、第1弾キャストとキャラクターボイスが初公開された。母を亡くし、故郷からも引き離された孤独な少女・シタラを関根が演じるほか、ムハンマドの母で心優しい奥方・ファーティマ役に桑島、チンギス・カンの第四皇子・トルイ役に鈴木、モンゴル帝国の捕虜として生きる少年・シラ役に入野が決定。さらに、俳優の齋藤が本作でTVアニメ初出演を果たし、ファーティマの息子で聡明な少年・ムハンマドを演じる。また映像では、孤独で希望を持てなかったシタラが学者の一家に拾われ、“知”と出会うことで成長していく姿や、モンゴル帝国の侵攻によって運命が大きく動き出す瞬間が描かれている。

あわせて公開されたキャラクターアートには、シタラの運命を左右する登場人物たちが描かれ、それぞれの個性や作品の世界観が表現されている。

また、本作がアヌシー国際アニメーション映画祭2026の公式コンペティション「TV Films部門」に選出された。同映画祭は世界最大規模を誇るアニメーションの祭典で、6月21日から27日にかけてフランス・アヌシーで開催される。

■コメント・関根明良（シタラ役）シタラの声を担当させていただく事になりました関根明良です。原作を拝読した時の衝撃は忘れられません。シタラ役が受かりましたと伺った際は彼女と共に歩める嬉しさと共に緊張やプレッシャーが大きかったのですが、収録ではたくさんの先輩方やスタッフの皆さまに支えてもらい、本作への愛と情熱を感じながら時間のある限りたくさん挑戦させていただきました！ぜひお楽しみいただけたら幸いです！ 皆さまどうぞよろしくお願いいたします！！

・桑島法子（ファーティマ役）原作の漫画を拝見して、これをアニメ化するんだ！ という衝撃と共に、ぜひ関わりたいと思いました。アフレコ時にスタッフの皆さんのこの作品にかける並々ならぬ熱量も感じ、益々楽しみにしています。私は少女シタラの人生に大きな影響を与えるファーティマを演じます。 ファーティマはこの時代の女性としては恵まれた地位にあり、知識人でもある聡明な人。シタラとの短いシーンの中に目いっぱい愛を込めて演じられたら、と。皆さんも、この作品でシタラと共に思い切り感情を揺さぶられてください。

・齋藤潤（ムハンマド役）ムハンマドの声を務めさせていただきました。ムハンマドは主人公に大きな影響を与え、知識の価値を体現する存在だと感じています。柔らかく穏やかな人柄にとても惹かれました。プロの声優さんの中で作品に携わることは嬉しくもあり、緊張がなくなることはありませんでしたが大切なことを学ばせていただいた現場でした。放送をお楽しみに。

・鈴木崚汰（トルイ役）場を明るくする純粋さを持ち、優れた武を魅せる。そんなトルイの声を担当させていただきます、鈴木崚汰です。モンゴル帝国が舞台になる本作で今まで触れてこなかった文化や言葉を学び、知見が広がりました。原作の良さを存分に活かしつつも、細かな造形を美しく描いているアニメーションになっていますので、楽しみにしていてください。よろしくお願いします！！

・入野自由（シラ役）トマトスープ先生の描く「美しく」「残酷な」物語に魅了されたファンの一人です。漫画を読み進める手が止まらない一方で、次のページをめくるのが恐ろしい……そんな感覚を今でも覚えています。アフレコ現場でもじっくりと時間をかけて丁寧な収録が行われました。原作の魅力を大切にしながらも、アニメーションならではの表現が見事に融合しており、製作陣の深い作品愛を感じています。今回、Abel監督と初めてご一緒できること、そして山田総監督と再び作品を共にできることを大変嬉しく思っています。放送をどうぞ楽しみにお待ちください。（文＝リアルサウンド編集部）