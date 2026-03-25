元同僚を恨んで数カ月尾行→宅配装って住所特定した殺人犯の身元情報が公開　49歳キム・ドンファン【韓国】

韓国で元同僚の航空会社機長を殺害した疑いのある男の実名や顔写真などの身元情報が公開された。

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釜山（プサン）警察庁は3月24日に身元情報公開審議委員会を開き、元同僚の航空会社機長を殺害した男の身元情報を公開することで決定した。

釜山警察庁ホームページに公開された身元情報によると、男の名前は「キム・ドンファン」で、年齢は1976年4月26日生まれの49歳。写真も併せて公開された。掲載期限は4月23日までとなる。

委員会は「特定重大犯罪被疑者等の身元情報公開に関する法律」第4条の公開要件である犯罪の残忍性、重大な被害、十分な証拠、公共の利益のすべてに該当すると判断し、身元情報の公開を決定した。

キム・ドンファンは今月17日午前5時30分頃、釜山鎮区（プサンジング）のとあるマンションで、元同僚の航空会社機長A氏を凶器で刺して殺害した疑いがある。

キム・ドンファンの身元情報（写真提供＝釜山警察庁）

調査によると、キム・ドンファンは犯行前日の16日、別の機長であるB氏を殺害するため、京畿道高陽市一山西区（キョンギド・コヤンシ・イルサンソグ）の住居を訪ねていた。キム・ドンファンはB氏に襲いかかり、道具を使って首を絞めて殺害しようとしたが、B氏が激しく抵抗したため犯行に失敗し、逃走した。

B氏の通報を受けた警察は被疑者の身元を特定し、行方を追跡しようとしたが、キム・ドンファンは携帯電話の電源を切り、現金のみを使用して移動するなどして捜査網をかいくぐった。警察が追跡に失敗している間に、キム・ドンファンは釜山に移動してA氏を殺害した。

キム・ドンファンはA氏を殺害した直後にも、さらなる犯行のために慶尚南道昌原市（キョンサンナムド・チャンウォンシ）にある別の元同僚C氏の住居を訪ねた。当時、C氏は警察による身辺保護措置を受けていたため、襲撃を免れることができた。

キム・ドンファンはその後、蔚山（ウルサン）に逃走したが、犯行から約14時間後の17日午後8時頃に警察に確保され、20日に逮捕された。

キム・ドンファンは拘束前の被疑者尋問（令状実質審査）に出席した際、自身の犯行を正当化する発言を繰り返した。同氏は「航空会社ごとに空軍士官学校の既得権層が凄まじい腐敗行為を働いている」「人の人生を勝手に破壊する既得権に立ち向かい、自分のやるべきことをやった」などと主張。マスクの着用を拒否し、報道陣のカメラを正面から凝視する場面もあった。

警察によると、キム・ドンファンは空軍士官学校の先輩で職場の同僚だったA氏ら機長4人に恨みを抱き、数カ月前から尾行を行っていたという。キム・ドンファンは宅配業者を装って住居を把握し、犯行場所を物色するなど、緻密な計画を立てていたことが明らかになった。

なお、キム・ドンファンは反社会的パーソナリティ障害の検査であるサイコパス診断テスト（PCL-R）の基準には達していないことが確認された。

警察は来る26日、キム・ドンファンを検察に送致する予定だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）