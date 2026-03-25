緑黄色社会の新曲が波瑠＆麻生久美子W主演ドラマの主題歌に決定！「またドラマで緑黄色社会さんとご一緒できてとても嬉しいです！」（波瑠）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会の楽曲「章」（読み：しるし）が、4月8日にスタートとなる日本テレビ系新水曜ドラマ『月夜行路（げつやこうろ） ―答えは名作の中に―』の主題歌に決定した。

■「自分を一番に考え直す、そんなきっかけの曲であれたら嬉しい」（緑黄色社会・長屋晴子）

主題歌となる「章」は、本ドラマのために書き下ろされた楽曲。作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当、編曲にha-jを迎え制作された。

大人になるほど、“自分以外の何か”のために生きてしまう。そんな日常のなかで見失いかけた「自分の物語」を取り戻す1曲。子供のように、心のままに生きる勇気を肯定するメッセージが込められている。

主題歌を担当する緑黄色社会の長屋晴子は、今作について「原作や台本を読ませていただいて、『ああ、分かるなあ。』と何度も共感しました。大人だろうと関係ない。自分を一番に考え直す、そんなきっかけの曲であれたら嬉しいです」とコメントしている。

新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は4月8日22時スタート。

■『月夜行路 ―答えは名作の中に―』イントロダクション

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。

45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、

文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。

ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から

家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。

そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…

そこで待ち受けていたのは―――まさかの殺人事件！

夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…

ルナは、文学の知識をフルに生かして

事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！

■長屋晴子、波瑠、麻生久美子他 コメント

■番組情報

日本テレビ 新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』

04/08（水）スタート 毎週水曜22時 放送

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社文庫）

脚本：清水友佳子

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

■リリース情報

2026.03.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風に乗る」

2026.03.18 ON SALE

SINGLE「風に乗る」

■関連リンク

ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

緑黄色社会 OFFICIAL SITE

https://www.ryokushaka.com/