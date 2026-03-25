緑黄色社会の新曲が波瑠＆麻生久美子W主演ドラマの主題歌に決定！「またドラマで緑黄色社会さんとご一緒できてとても嬉しいです！」（波瑠）
緑黄色社会の楽曲「章」（読み：しるし）が、4月8日にスタートとなる日本テレビ系新水曜ドラマ『月夜行路（げつやこうろ） ―答えは名作の中に―』の主題歌に決定した。
■「自分を一番に考え直す、そんなきっかけの曲であれたら嬉しい」（緑黄色社会・長屋晴子）
主題歌となる「章」は、本ドラマのために書き下ろされた楽曲。作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当、編曲にha-jを迎え制作された。
大人になるほど、“自分以外の何か”のために生きてしまう。そんな日常のなかで見失いかけた「自分の物語」を取り戻す1曲。子供のように、心のままに生きる勇気を肯定するメッセージが込められている。
主題歌を担当する緑黄色社会の長屋晴子は、今作について「原作や台本を読ませていただいて、『ああ、分かるなあ。』と何度も共感しました。大人だろうと関係ない。自分を一番に考え直す、そんなきっかけの曲であれたら嬉しいです」とコメントしている。
新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は4月8日22時スタート。
■『月夜行路 ―答えは名作の中に―』イントロダクション
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。
45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、
文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。
ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から
家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。
そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…
そこで待ち受けていたのは―――まさかの殺人事件！
夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…
ルナは、文学の知識をフルに生かして
事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！
■長屋晴子、波瑠、麻生久美子他 コメント
■番組情報
日本テレビ 新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』
04/08（水）スタート 毎週水曜22時 放送
原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社文庫）
脚本：清水友佳子
チーフプロデューサー：道坂忠久
プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則
演出：丸谷俊平、明石広人
制作協力：トータルメディアコミュニケーション
製作著作：日本テレビ
■リリース情報
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SINGLE「風に乗る」
■関連リンク
ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/
緑黄色社会 OFFICIAL SITE
https://www.ryokushaka.com/