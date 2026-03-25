女優の森公美子（66）と彩風咲奈（36）が24日、東京・明治座でミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」の公開稽古を行った。

同タイトルでヒットした映画のミュージカル版で、森は14年の初演以来6度目の主演。前回公演で最後だと宣言していたが、同所での公演を打診され、出演を決意したという。「明治座大好きなんです。弁当とかサンドウィッチとか最高なんですよ！明治座いいなって思って、やることになりまして」とハイテンションで語りつつ、「本当にこれが最後だと思います」とコメント。「最後にさきちゃん（彩風）という素晴らしい女優さんと出会えて、一緒にやれて本当にうれしい」と笑みを浮かべた。

森とWキャストを務める彩風は、宝塚歌劇団退団後初のミュージカル。稽古では染みついた男役の癖に苦闘したといい「抱きつくところを迎えてしまったり…」と話して笑わせた。演じるデロリスは、瀬奈じゅんや蘭寿とむといった宝塚の先輩が演じてきた役どころ。「どなたのデロリスも絶対に違うものだと思う」とし、「自分のデロリスを見つけていこうという気持ちで演じています」と意気込んだ。

東京公演は同所できょう25日から4月21日まで、大阪公演は梅田芸術劇場メインホールで5月5日から7日まで。長野、宮城、愛知でのツアー公演も予定している。