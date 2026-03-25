スマートフォンを見ながら、歩いたり、車を運転したりする「ながらスマホ」がなくならない。

自転車の運転者に反則金を科す新制度の導入を機に、危険性を再認識したい。

自転車に乗って交通違反をした１６歳以上に「青切符」を交付し、反則金を科す改正道路交通法が４月１日に施行される。スマホを見ながら自転車を運転すると、反則金は１万２０００円になる。

自転車のながらスマホによる事故が目立っている。２０２４年は１１２件に上った。過去には大学生がスマホを操作しながら自転車に乗り、歩行者の女性と衝突して死亡させる事故も起きている。

スマホの画面に気を取られていれば、周りの人や車への注意が散漫になるのは当然だ。極めて危険な行為であり、絶対にやめてほしい。どうしても見たい場合は、自転車を止めて、安全な場所で確認するのが原則だ。

摘発は高校生も対象になる。通学の際、友達から届いたメッセージを自転車に乗りながら確認することなどがないだろうか。各学校は、生徒や保護者に注意喚起を徹底してもらいたい。

ながらスマホは自転車に限らない。「歩きスマホ」では、駅のホームや階段から転落するケースが後を絶たず、人とぶつかってトラブルになることもある。

従来から青切符制度がある自動車では、運転中のスマホ利用で、年２０万件が摘発されている。

スマホは動画やゲーム、ＳＮＳなど、つい見続けてしまうコンテンツが多い。費やした時間に対する効果を重視する「タイムパフォーマンス」という価値観が広がり、時間が惜しくて「ながら」を繰り返す人もいるかもしれない。

しかし、街中には高齢者や親子連れ、妊婦もいる。万一事故につながれば、自分だけでなく他者を傷つけてしまう恐れがある。取り返しのつかない事態になる前に、日頃の行動を省みてほしい。

短時間の外出時は、できるだけスマホを持たない。車に乗る場合は、車内の手の届かない場所に保管する。このように、できることから始めてみてはどうだろう。

鉄道各社は、ポスターなどを掲示して、歩きスマホをしないように呼びかけている。東京都荒川区や神奈川県大和市は歩きスマホを禁止する条例を制定している。ただ、いずれも罰則はない。

スマホの製造や販売、ＳＮＳの運営などに携わる事業者も、どうすれば「ながらスマホ」を減らせるか、真剣に検討すべきだ。