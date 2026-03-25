［原発と福島］この地で＜２＞

除染土を保管する中間貯蔵施設の用地が広がる中で、その墓地だけがぽつんと取り残されていた。

東京電力福島第一原発から約２キロ北の福島県双葉町郡山地区。原発事故までここで暮らしていた住民らが先祖を弔ってきた共同墓地だ。

３月１５日、避難生活を送る同県いわき市から車で約１時間かけてやってきた斉藤ハツエ（７８）が、２０２３年に８２歳で他界した夫・芳彦が眠る墓の前で語りかけた。「私たちと郡山を見守っててちょうだいね」。返事はないが心がほっとする。そして、しみじみ思う。「墓を残してよかった」

沿岸部の同県楢葉町出身のハツエは３１歳で郡山地区の斉藤家に嫁いだ。事故後、地区は中間貯蔵施設の一部になることが決まった。斉藤家が代々暮らしてきた土地。「自分の代で手放すのか」。土地取得を求める環境省との交渉は、ハツエも心が苦しかった。

覚悟と諦めもあった。当時、沿岸部の国道６号沿いには除染土の入った黒い土のう袋が大量に並んでいた。「私たちが協力しなければ（復興は）進まないんだよね」。芳彦と車で通るたび、互いに言い聞かせるように話した。最後は自宅と田畑、山林を泣く泣く売り渡した。

それでも墓は譲れなかった。事故後、県内や埼玉県を転々と避難。１６年１１月にいわき市に自宅を建てたが、慣れない土地の暮らしに抵抗があった。墓も移したら――。「なんだべ、おらのことこっちの方さ連れてきて」。先祖の声が聞こえてきそうだった。

郡山地区の当時の区長として交渉に臨んだ福岡渉一（７５）も同じ気持ちだった。地区としての条件は「墓と神社仏閣は残すこと」。福岡によると、環境省の取得方針は墓地を含む地区全域が対象だった。

潮目が変わったのは１６年秋。環境相の山本公一（故人）が双葉町を視察に訪れた。墓の前で福岡が訴えた。「この墓を壊せますか。これを潰して買い上げる発想がわからない」。思いが通じたのか、墓地はそのまま残すことが決まった。

地区ではかつて、毎年８月１３日の夜は、墓参りをする住民たちのちょうちんで道が照らされた。その風習はなくなったが、住民は避難先から毎年盆の前後に墓参りにくる。福岡は思う。「墓参りという理由があるから郡山に行く。古里は、結局はお墓なんだ」

ハツエの夫・芳彦は２２年夏に体調を崩し入院。コロナ禍で面会できないまま２３年１月に亡くなった。ハツエは、芳彦を郡山の墓に入れ、年に４回ほど通う。

民家が解体された更地には草が茂り、昔の面影はない。移設などで１１６世帯分あった墓も７０ほどに減った。だがハツエの心は決まっている。「家族みんな一緒にいられる。私もここに入れてもらうのよ」

中間貯蔵施設の除染土は４５年３月までに県外で処分すると決まっている。その頃のことは想像もつかない。「早く片付いて、またきれいになってもらえれば。それに期待したい」。ハツエが笑いながら言った。（敬称略）