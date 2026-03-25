【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会（１５か国）の非常任理事国バーレーンは、イランに事実上封鎖されているホルムズ海峡を航行する商業船舶の安全を確保するため、イランへの武力行使を認める決議案を理事国に提示した。

複数の安保理筋が２３日、明らかにした。米国やアラブ諸国が支持しているが、ロシアと中国が拒否権を行使する可能性が高く、採択は困難との見方が強い。

本紙が入手した決議案の草案によると、イランによる船舶攻撃などを国連憲章７章の「平和に対する脅威や破壊、侵略行為」と位置付け、武力行使を含む「必要なあらゆる手段」を容認する内容だ。ホルムズ海峡で各国が単独か多国籍の海軍部隊として行動し、航行の安全確保や妨害行為の阻止にあたることを認める。

また、イランに対して商業船舶などへのあらゆる攻撃や、航行の自由を妨げる行為の即時停止を要求。従わない場合には、制裁措置を科す用意があることも明記した。

ホルムズ海峡は周辺に産油国が多く、世界の石油消費量の約２割が通過するとされ、国際市場に大きな影響を及ぼす。海峡の事実上の封鎖に産油国バーレーンを含め各国の間で危機感が広がっている。