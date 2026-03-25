綿布のブランド「三ツ桃」のマーク

日清紡ホールディングスは繊維業界の実業家らが1907年、輸入に依存していた高級綿糸の製造を目的に現在の東京都中央区で日清紡績を設立したのが始まりだ。（共同通信＝出井隆裕記者）

日本と清（現在の中国）を合わせた「日清」が進歩的なイメージの言葉として流行していたため社名に採用。設立の翌年には東京都江東区で外国製の最新設備をそろえた本社工場が操業を開始した。

綿花から糸をつくる紡績はすでに日本の基幹産業だったが、高級綿糸製造を機軸に据え、自前での工場新設や同業との合併で規模を拡大して大手の一角を占めた。

太平洋戦争後は中興の祖といわれる桜田武が社長に就任。「三ツ桃」というブランドを冠した綿布が国内外で高評価を得たほか、自動車ブレーキ摩擦材の製造など経営の多角化を推し進めた。桜田は経団連の源流となる日経連会長を務め、財界人としても名をはせた。

2009年の持ち株会社移行に合わせて現社名に改めた。無線通信機器大手の日本無線の買収で事業構造の転換に弾みをつけ、現在は連結売上高約5千億円のうち半分は無線・通信事業で稼ぐ。

1908年に操業開始した本社工場（現在の東京都江東区）

日清紡テキスタイルが展開する、アイロンがけ不要の素材アポロコットを使ったシャツ