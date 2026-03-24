【GU×rokh】2026年春夏コレクション3月27日（金）発売！ スタイリスト太田恵理さんが気になったのは？

2024年秋からスタートしたコラボレーション【GU×rokh（ジーユー×ロク）】の春夏コレクションが、2026年3月27日（金）に発売。ということで、ひと足先にスタイリストの太田恵理さんがラインナップをチェック！ お気に入りアイテムを使って、コーディネートを披露してもらいました。

相反する要素やテイストを自分らしくアレンジできる12型がスタンバイ

今回のコレクションは、フェミニンでありながら機能性（ユーティリティ）を備えたディテールや、モダンでありながらどこか懐かしさを感じさせるクラシックなスタイルが共存するラインナップ。

相反する要素を重ね合わせることで、自分らしく、自由に、楽しく着こなせます。

太田さんも、最新作を見ながら「花柄のジャカード生地や、レトロ風味なアイテムが気になります」とワクワクしている様子。では、お気に入りをピックアップしてもらいましょう。

旬度抜群！ ロマンティックムードが漂うワンピース

【GU×rokh】スモッキングワンピース by rokh 各\4,990

ショルダーのフリル、胸元のシャーリング、そして表情豊かな柄で、旬なロマンティックムードが満喫できるワンピース。

「立体的な花柄のジャカードがとても上品。生地と柄が同色なので、さりげない見え方というのも着こなしやすいポイントです」

【GU×rokh】スモッキングワンピース by rokh 各\4,990

太田さんは同素材のシャツを羽織り、セットアップとしてコーディネート。

【GU×rokh】スモッキングワンピース by rokh（Mサイズ着用） \4,990、ユーティリティシャツ(5分袖) by rokh（Mサイズ着用）\2,990、ダブルストラップバレエスニーカー by rokh \2,990 ※太田さんの身長：159cm

シャツは、ウエストリボンを絞るとペプラムシルエットに。

「ワンピースとシャツは、ハイウエストの位置で切り替えられているので目線が上がり、脚長効果が望めるのも嬉しいところです」

【GU×rokh】スモッキングワンピース by rokh（Mサイズ着用） \4,990、ユーティリティシャツ(5分袖) by rokh（Mサイズ着用）\2,990

夏は、ワンピース1枚でさらっと。

【GU×rokh】スモッキングワンピース by rokh（Mサイズ着用） \4,990、ダブルストラップバレエスニーカー by rokh \2,990

ショルダーのフリルの立ち上がり具合もかわいい！

足元は、トレンドのバレエスニーカーでほんのりスポーティミックス。このオリーブ以外に、ブラックとグレーもあります。

【GU×rokh】ダブルストラップバレエスニーカー by rokh 各\2,990

メリージェーンデザインにスニーカーソールを組み合わせたことで、幅広い服にマッチ。フェイクスエードとメッシュの異素材ミックスも洒落ています。

ニットポロを女性らしくモードに着られるビスチェがセットに

【GU×rokh】2ピースリブニットポロシャツ(半袖) by rokh 各\2,990

今季は、スポーティ過ぎないニットポロが流行中。【GU×rokh】では、女性らしくアレンジできるビスチェつきで登場。

「セットではもちろん、それぞれ単品使いできるのが高ポイント。ビスチェは、手持ちのTシャツやシャツと重ねても絶対かわいいです」

シンプル過ぎないトップスだから、デニムパンツに合わせるだけでサマになります。

【GU×rokh】2ピースリブニットポロシャツ(半袖) by rokh（Mサイズ着用） \2,990、バルーンパンツ by rokh（Sサイズ着用） \3,990、ダブルストラップバレエスニーカー by rokh \2,990 ※太田さんの身長：159cm

「ニットポロとデニムパンツ、どちらもやわらかくて心地いいです。デニムパンツは、裾ボタンを留めてバルーンシルエットにして着てみました」

【GU×rokh】2ピースリブニットポロシャツ(半袖) by rokh（Mサイズ着用） \2,990、バルーンパンツ by rokh（Sサイズ着用） \3,990、ダブルストラップバレエスニーカー by rokh \2,990

裾ボタンを外すとワイドシルエットになる2WAYパンツは、重宝すること間違いなしです。

デザイン性が効いていて着まわしやすいカジュアルなセットアップ

【GU×rokh】ペプラムブルゾン by rokh 各\4,990、バルーンパンツ by rokh 各\3,990

「カジュアルに着られるセットアップも気になります」と太田さん。

「セットで揃えておけば、単品使いができて着まわし力が抜群。両方購入しても\8,980というプライスも感激ポイントです」

太田さんは、明るめのブラウンをチョイス。

「ブルゾンの中に着たフリルカーディガンをちら見せして、ほんのり女性らしいアクセントをつけてみました。2通りのシルエットが楽しめるパンツは、裾ボタンを留めずにワイドではいています」

【GU×rokh】ペプラムブルゾン by rokh（Mサイズ着用） \4,990、バルーンパンツ by rokh（Sサイズ着用） \3,990、リブフリルカーディガン（7分袖） by rokh（Mサイズ着用） \2,990 ※太田さんの身長：159cm

裾ボタンを留めると、バルーンシルエットに。

【GU×rokh】ペプラムブルゾン by rokh（Mサイズ着用） \4,990、バルーンパンツ by rokh（Sサイズ着用） \3,990、リブフリルカーディガン（7分袖） by rokh（Mサイズ着用） \2,990

ペプラムブルゾンは、タック使いで甘過ぎないデザイン。

【GU×rokh】ペプラムブルゾン by rokh（Mサイズ着用） \4,990

「今回の【GU×rokh】は、遊び心のあるデザインに加え、ロマンティックムードが絶妙だなと感じました。花柄のジャカード生地も素敵だったので、皆さんもぜひチェックしてみてください！」

●太田恵理 Eri Ota

福田麻琴氏に師事後、2025年1月にスタイリストとして独立。WEB「BAILA」、「mi-mollet」のほか、著名人のスタイリングなどで活躍中。自身が手がけているハンドメイドブランド【EMMN】（Instagram：@emmn.official）では、モダンなスマホストラップやアクセサリーが人気。

senior writer：Momoko Miyake