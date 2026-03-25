巨人・阿部慎之助監督（４７）が２４日、ＷＢＣに出場した大勢投手（２６）とライデル・マルティネス投手（２９）を開幕メンバー外とする見通しを明かした。東京Ｄでの１軍練習後、「このままだと間に合わない。２人いないと想定して臨みたい」と話した。両者のコンディション調整を優先させる形だ。自慢の勝利の方程式を欠く船出に、勝ち試合の終盤の継投や守護神はルシアーノらを筆頭に柔軟に起用する方針。「日替わりかもしれない。みんなで乗り越えていくしかない」と一致団結を掲げた。

長いシーズンも見据えて判断した。開幕３日前の１軍練習後、阿部監督はＷＢＣに出場した大勢とマルティネスについて、コンディションを考慮して開幕メンバー外となる見通しを示した。「このままだと間に合わない。２人いないと想定して臨みたい」。２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）は絶対的守護神とセットアッパー不在で迎える。

昨年４６セーブで最多セーブのマルティネスは、キューバ代表としてプエルトリコでの１次ラウンド３試合に登板も敗退。日本時間１２日の最終戦後、キューバに帰国した。一日も早い来日を検討したが、航空機混雑の影響で来日は開幕２日前の２５日の予定。「練習はずっとちゃんとやってるみたいなので」と球団は本人と連絡を取って状態確認しているが、開幕については無理させない方針となった。

昨年、最優秀中継ぎのタイトルを獲得した大勢はＷＢＣで２試合に登板し、１６日に米国から帰国して１８日に１軍合流。それ以降、練習を継続しているが、滑りやすいＷＢＣ球とＮＰＢ球では指先の感覚が異なるため、腕や肩などへの負担も考慮し、慎重に調整の時間を設けることになった。２３年はＷＢＣに出場後、シーズン途中に右上肢コンディション不良で離脱したこともあるため万全を期す。

両投手は昨年、勝ち試合の８、９回で鉄壁の「勝利の方程式」を形成。今年も同様の役割が期待される中で、不在の期間はブルペン全員でカバーする。代わりの守護神はオープン戦７試合無失点と好投し、育成選手から支配下登録されたルシアーノが筆頭候補。「そうなるかもしれないし、日替わりかもしれない。みんなで乗り越えていくしかない」と試合の状況次第で中川や田中瑛らを柔軟に起用していく。

この日の１軍練習には大勢以外のリリーフ投手は中川、田中瑛、赤星、船迫、泉、北浦、石川、ルシアーノ、バルドナード、田和が参加した。「ある意味、ルシアーノとかもチャンスだし頑張ってほしいなと思いますよ」と阿部監督は前を向く。キャンプ中から、大勢とマルティネスの開幕不在も想定し、ルシアーノにチャンスを与えるなど危機管理を進めてきただけに、慌てず現実を受け入れた。

開幕１軍はブルペン９人態勢の方針。今季のスローガン「前進」の通り、どんな状況でも力を結集して立ち向かう。（片岡 優帆）

◆大勢ボールの違い確認

開幕１軍から外れることが決まった大勢は２軍での登板で調整を行ってから再合流する見込みだ。体調やコンディション面には不安はなく、２５日に東京Ｄで行われる１軍練習でまずはシート打撃に登板予定。その後は２軍戦で登板しながら状態を上げていく。この日もブルペン投球を行い、ＮＰＢ球の感覚を確認。「（ＷＢＣと）ボールが変わっているので、真っすぐの精度と変化球を投げ分けられるようにしていきたいです」と話していた。

◆巨人の主な開幕１軍メンバー外の見込みの選手

【投手】山崎（右肩コンディション不良）戸郷（再調整）、大勢（調整中）、マルティネス（開幕直前来日）、井上（調整中）

【野手】甲斐（再調整）、吉川（両股関節手術から復帰目指す）、リチャード（左手骨折）