嵐の櫻井翔（４４）が、フジテレビ系で４月２０日スタートのゲームバラエティー「真剣遊戯！ＴＨＥバトルＳＨＯＷ」（月曜・後８時）でＭＣを務めることが２４日、分かった。

番組では、各６人で構成される「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティー軍」がオリジナルのゲームで真剣勝負する。櫻井にとって同局番組へのレギュラー出演は、２０２０年１２月まで放送された「ＶＳ嵐」以来。「時の経つ早さに驚いています。再びレインボーブリッジをわたる日々にワクワクしています」とスタートを待ちわびた。

単独では初の同局レギュラー番組ＭＣ。「およそ１３年にわたり『ＶＳ嵐』で培ってきたゲーム勘をもとに、番組のプレイングマネージャーとして、ときに進行、ときにプレイヤーとして、番組づくりに参加して参ります」と気合十分だ。

月曜夜を盛り上げるべく「家族そろって楽しんでいただくためには、出演者が心から楽しむことが大切です。ゲストの方が楽しんでいただける環境をつくり、視聴者の皆さまも一緒に参加しているかのような、ワクワク、ハラハラ、ドキドキの番組を作っていけたら」とイメージ。「煌（きら）びやかなセット、世界観のある衣装。幅広くさまざまなゲームを見られる、アミューズメントパークのような番組です。“あの世界に入ってみたい！”と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします。家族そろってぜひご覧ください！」とアピールした。

〇…櫻井はＭＣでありながら、各軍１回のみ使える“櫻井チャンス”で両軍の助っ人としてゲームに参加する。「出演者の皆さまに使いどころを委ねます。誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが、邪魔者になったらごめんなさい！」とコメント。ほかに剣を使って敵を退治する「忍者斬りパニック」や、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える「ゴチャ文字さんが並んだ」など瞬発力や集中力、知力が試されるゲームが登場する。