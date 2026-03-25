スープラやGT-R、Ninjaなど19台が集結！ トヨタ博物館「熱狂を生む技術者たち -'80-'90年代 日本のクルマとオートバイ-」

記事ポイント 1980〜90年代の名車・名バイク19台を一堂に展示する企画展国内自動車・オートバイメーカー8社協力による初の四輪・二輪同時展示2026年4月10日から7月12日までトヨタ博物館にて開催 1980〜90年代の名車・名バイク19台を一堂に展示する企画展国内自動車・オートバイメーカー8社協力による初の四輪・二輪同時展示2026年4月10日から7月12日までトヨタ博物館にて開催

トヨタ博物館にて、1980〜90年代の日本のクルマとオートバイに焦点を当てた企画展が開催されます。

車両開発を手がけた技術者たちの情熱と挑戦を、実車19台とともに紹介する内容となっています。

トヨタ博物館「熱狂を生む技術者たち -’80-’90年代 日本のクルマとオートバイ-」

開催期間：2026年4月10日(金)〜2026年7月12日(日)場所：トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室（愛知県長久手市）展示内容：80〜90年代の四輪・二輪車両17台＋エントランス展示2台の計19台

本展は、1980〜90年代の日本車をテーマとした企画展の第2弾にあたる。

当時の若者を熱狂させたクルマとオートバイの誕生の裏には、「世界に追いつけ」「真の世界一に」と壁に挑み続けた技術者たちの存在があります。

今回は車両開発に関わった”中の人”＝技術者に焦点をあて、国内自動車メーカーだけでなくオートバイメーカーも含めた8社の協力により、同館として初となる本格的な四輪・二輪の同時展示が行われます。

四輪展示車両

四輪はマツダ サバンナ RX-7（1985年）、ユーノス コスモ（1990年）、ホンダ NSX（1991年）、トヨタ スープラ（1993年）、三菱 GTO（1996年）、SUBARU レガシィ ツーリングワゴン GT-B（1997年）、日産 スカイライン GT-R VスペックII（2000年）の7台が並ぶ。

ロータリーエンジンから直列6気筒ツインターボまで、各メーカーが技術を競い合った時代の名車が揃っています。

二輪展示車両

カワサキからはGPZ900R（1984年）、ZXR400R（1989年）、ZZ-R1100（1990年）の3台が展示されます。

スズキはGSX1100S KATANA（1984年）、RG400Γ（1985年）、GSX1300R Hayabusa（1999年）を出展します。

ホンダからはVFR750R（RC30）（1987年）、CBR900RR Fireblade（1992年）、CBR1100XX Super Blackbird（1996年）の3台が並ぶ。

ヤマハはRZV500R（1984年）、VMAX（1990年）、YZF-R1（1998年）を展示しています。

レーサーレプリカからメガスポーツまで、二輪の黄金時代を象徴する12台が一堂に会します。

関連イベント

2026年5月16日(土)には、P1駐車場と文化館1階ホールにて「第2回 Classic Car Meeting ’80-’90年代の日本車〜part2〜」が開催されます。

1980〜90年代の日本車オーナーによるミーティングのほか、記念撮影会や同乗試乗会、キッチンカーなどが予定されています。

同日13時からは、元日産自動車R33／R34スカイライン開発責任者の渡邉衡三氏を迎えた特別講演会「榊原館長が聴く！」も実施します。

第2回の講演会は2026年6月6日(土)に、元マツダNDロードスター開発責任者の山本修弘氏をゲストに迎えて行われます。

特別展示

2026年4月23日(木)から5月24日(日)まで、高市早苗内閣総理大臣が奈良トヨタに寄贈したスープラがクルマ館1階エントランスに展示されます。

さらに5月26日(火)から7月12日(日)には、トヨダAA型90周年を記念してトヨタ AB型フェートン（1938年）とトヨタAC型乗用車（1947年）が同エントランスに登場します。

4月18日(土)にはトヨダAA型乗用車（レプリカ）やAB型フェートンなどの走行披露も行われます。

80〜90年代の名車・名バイクの実車を間近で見られる貴重な展示となっています。

技術者たちの開発にかける情熱を、車両とともに体感できます。

オーナーミーティングや開発者講演会など関連イベントも充実した内容です。

トヨタ博物館 企画展「熱狂を生む技術者たち」の紹介でした。

よくある質問

Q. 企画展の開催期間と場所は？

A. 2026年4月10日(金)から7月12日(日)まで、愛知県長久手市のトヨタ博物館 文化館2階 企画展示室で開催されます。

Q. 入場料はいくら？

A. 大人1,200円、シルバー（65歳以上）700円、中高生600円、小学生400円です。団体割引もあります。

Q. 関連イベントはある？

A. 2026年5月16日(土)に「第2回 Classic Car Meeting」が開催されるほか、同日と6月6日(土)に開発者を迎えた特別講演会が行われます。4月18日(土)にはトヨダAA型90周年記念の走行披露も実施されます。

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