◆ファーム・リーグ オリックス１―５阪神（２４日・京セラドーム大阪）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２４日、ファーム・リーグのオリックス戦（京セラＤ）に「５番・左翼」で出場し、岩崎から右前適時打を放った。２点を先制し、なお続く３回１死二塁の好機で１５０キロ直球を捉えた。「楽しかった。もっともっとああいう球を積極的にはじき返せるバッターになりたい」と力を込めた。

右足の肉離れから復帰し、ここまで２軍５試合の出場で１１打数４安打の打率３割６分４厘、１本塁打、６打点。本職は三塁を中心とした内野だが、この日は初めて左翼の守備に就き「いい経験ができた」と可能性の幅を広げた。初の９回フル出場も果たし、平田２軍監督は「明日（２５日）問題なければ故障者（の枠組み）から解除」と明かした。

藤川監督は立石の現状に関して「見てないね」と多くを語らず。現時点で開幕２軍の見通しだが、まだ１軍登録メンバーの発表まで時間は残されている。昨秋のドラフト会議で３球団が１位指名で競合した世代屈指の強打者は「どんな時でもホームランを打てたら一番いい。ミスショットでもヒットになるような感じでいきたい」と前を向いた。

（中野 雄太）