カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のトーランスにある「ダブルツリーホテル バイヒルトントーランスサウスベイ」で２４日（日本時間２５日）、ドジャースの日本人トリオが描かれた壁画が公開された。

ロサンゼルスの新名所となりそうな壁画。ロサンゼルス空港から車で２０分ほど、ドジャースタジアムからは３０分ほどの位置にあるトーランスのダブルツリーホテルの側面に、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオの描かれた壁画がお披露目となった。

ロサンゼルスの中心地にある米国最大の日本人街「リトル・トーキョー」にある日系ホテル「都ホテルロサンゼルス」には、２４年３月に大谷の巨大壁画が登場。大きさは１５０フィート（約４６メートル）×６０フィート（約１８メートル）で、ホテルの３〜１１階部分に相当するといい、観光客のフォトスポットとなっている。

新たな壁画を描いたのは、「都ホテルロサンゼルス」の壁画と同じ、壁画家ロバート・バルガスさんだった。バルガスさんは「この壁画は日本から来た偉大な選手たち。彼らはチームへの貢献はもちろん、地元のコミュニティーや日系アメリカ人コミュニティー、そしてこの国全体にも貢献している。彼らはここに来て夢をかなえた。私はこの壁画をロサンゼルスと日本の友情の架け橋にしたい」と熱く語れば、イベントに出席したトーランス市のチェン市長は集まった数百人のファンに「翔平がドジャースは３連覇をすると言っていた。３連覇をしたら、このトーランスでも祝勝会をしましょう」と呼びかけていた。