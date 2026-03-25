嵐の櫻井翔（44）が、フジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（4月20日開始、月曜午後8時）でMCを務めることが24日、分かった。

かつて大人気番組「VS嵐」に出演していた櫻井が、同番組以来約6年ぶりに同局でレギュラー出演し、新たなバラエティーに挑戦する。アイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が各6人でチームを組み、瞬発力や集中力、知力が試されるオリジナルゲームで対戦する形式。櫻井はMCとして挑戦者の感情や人間性を浮き彫りにする役割を担う一方、各軍1回のみ使える助っ人システム“櫻井チャンス”が発動すると途端にプレーヤーに。勝利の立役者になるのか爆笑をかっさらうのか、櫻井の活躍と両軍の戦略が勝負の鍵となる。

櫻井は「再びレインボーブリッジを渡る日々にワクワクしています。およそ13年にわたり『VS嵐』で培ってきたゲーム感をもとに、番組のプレイングマネジャーとして、ときに進行、ときにプレーヤーとして、番組づくりに参加して参ります」と意気込みつつ、「誠心誠意、全力で助っ人に尽くしますが、邪魔者になったらごめんなさい！」とドキドキの様子。週初め放送の番組とあって「家族そろって楽しんでいただくためには、出演者が心から楽しむことが大切」とし、「アミューズメントパークのような番組です。『あの世界に入ってみたい！』と思ってもらえるような、笑顔あふれる空間をお届けします」と宣言した。