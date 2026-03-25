ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。家族で島根県を訪れたことを報告した。

DAIGOは「島根、こないだ行きました！ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」とつづり、16日に島根県立美術館で開催された、NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に雨清水タエ役出演中の妻で女優の北川景子、雨清水三之丞役の板垣李光人のトークショーのために島根を訪れたとした。

同ドラマにはDAIGOも医師・薮井役で出演。さらに島根は祖父の竹下登元首相の故郷でもあり、「そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行けてよかった！」とし、2人の子供と祖父の銅像との“3ショット”写真や、DAIGOの写真などを投稿。

最後に「ばけばけもいよいよラストスパート！ヘブン先生 おトキさん」と締めくくった。

フォロワーからは「DAIGOさん普通にいたら驚く」「お子様、お二人ともまた大きくなってる」「素敵なお写真を有り難うございます」「娘ちゃんの姿が小さいママ見てるみたい」「目立ってる目立ってる」「素敵な写真ですねっ」「お祖父様の銅像も、ひ孫ちゃん達が来てくれてとても喜ばれている様に見えますね」「娘ちゃんと息子君可愛すぎます」などの声が寄せられていた。

DAIGOは16年に北川と結婚。20年に女児、24年に男児が誕生している。