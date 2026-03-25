お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が23日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」の苦い思い出を語った。

この日のテーマは「やっぱり優勝したかった ちょっと遅めのM−1反省会 敗者の集い」。

大悟は2003年〜2005年、2007年の4回、M―1決勝に進出。だが、最下位、最下位、6位、8位という結果に終わっている。

決勝のネタは、相方にも隠したりすることもある、という声に大悟は「あれ、一番しんどない？M―1の最後のネタ決めって」と言い「なんとなく、これやとノブも思ってるやろうな、ワシの思うてるこれやろうな…が、当たってくれてたらな…みたいな。あの話し合いな」としみじみ。「ワシの場合は、ノブには申し訳ないけど、選択4回とも間違えた。今、考えれば」と語った。

また、決勝のネタの制限時間は4分のため、「ほんま、3日前とか2日前くらい、“どうしても6分ある”と。4分にしよう。でも、1カ所切ったらおかしくなる。フリもこれ以上切ったら効かない。どうしても6分やねん。ホンマにワシが言うたのが“寝てみよう。4分になってるかも”って。ワケ分からんようになるんやな！」と笑っていた。