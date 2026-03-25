ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は９２ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式24日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 46300.58（+92.11 +0.20%）
ナスダック 21850.38（-96.38 -0.44%）
CME日経平均先物 52715（大証終比：+475 +0.90%）
欧州株式24日終値
英FT100 9965.16（+71.01 +0.72%）
独DAX 22636.91（-16.95 -0.07%）
仏CAC40 7743.92（+17.72 +0.23%）
米国債利回り
2年債 3.916（+0.065）
10年債 4.378（+0.036）
30年債 4.930（+0.016）
期待インフレ率 2.327（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（+0.022）
英 国 4.958（+0.038）
カナダ 3.577（+0.034）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.48（+3.35 +3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4431.30（-8.20 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
69594.94（-1303.93 -1.84%）
（円建・参考値）
1106万0028円（-207221 -1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46300.58（+92.11 +0.20%）
ナスダック 21850.38（-96.38 -0.44%）
CME日経平均先物 52715（大証終比：+475 +0.90%）
欧州株式24日終値
英FT100 9965.16（+71.01 +0.72%）
独DAX 22636.91（-16.95 -0.07%）
仏CAC40 7743.92（+17.72 +0.23%）
米国債利回り
2年債 3.916（+0.065）
10年債 4.378（+0.036）
30年債 4.930（+0.016）
期待インフレ率 2.327（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（+0.022）
英 国 4.958（+0.038）
カナダ 3.577（+0.034）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.48（+3.35 +3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4431.30（-8.20 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
69594.94（-1303.93 -1.84%）
（円建・参考値）
1106万0028円（-207221 -1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ