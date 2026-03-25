NY株式24日（NY時間15:16）（日本時間04:16）
ダウ平均　　　46300.58（+92.11　+0.20%）
ナスダック　　　21850.38（-96.38　-0.44%）
CME日経平均先物　52715（大証終比：+475　+0.90%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9965.16（+71.01　+0.72%）
独DAX　 22636.91（-16.95　-0.07%）
仏CAC40　 7743.92（+17.72　+0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.916（+0.065）
10年債　 　4.378（+0.036）
30年債　 　4.930（+0.016）
期待インフレ率　 　2.327（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.027（+0.022）
英　国　　4.958（+0.038）
カナダ　　3.577（+0.034）
豪　州　　5.044（-0.074）
日　本　　2.257（-0.047）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.48（+3.35　+3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4431.30（-8.20　-0.18%）

ビットコイン（ドル）
69594.94（-1303.93　-1.84%）
（円建・参考値）
1106万0028円（-207221　-1.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ