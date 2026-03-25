英国遠征中の日本代表は24日、スコットランド戦（28日）に向けてダンバートン市内で現地入り後の初練習を行った。ボール回しなど軽めのメニューで調整した練習後に、MF堂安律（フランクフルト）が取材に対応。約1年9カ月ぶりに代表復帰する予定だったDF冨安健洋（アヤックス）のケガによる参加辞退を受け、MF南野拓実（モナコ）MF久保建英（レアル・ソシエダ）、MF遠藤航（リバプール）ら故障者が続出する現状に言及した。

「冨安に限らずケガ人が多い。W杯で優勝を狙っているので、大事な選手が欠けたら、優勝の“確率が下がる”という言葉は使いたくないが、間違いなく近づくわけではない。きれい事で層を厚くしてやっていこうという発言をする気はない。皆コンディションを合わせて戻ってくると思うし、彼らのキャラクターは皆知っているので、そこに心配はない。必要な選手たちだと思っている」

森保一監督の掲げる2チーム分の戦力を作れる層の厚さの必要性を認識した上で、目標のW杯優勝には冨安らが欠かせないピースであることを強調。リーダーの自覚を問われると「前からずっと持っている。今までも自分が感じたこと、チームに必要だと思うことは隠さずに伝えてきてるつもり。それは変わらない」と語った。