W杯前最後の活動…森保Jイギリス遠征が始動!! 冨安不参加も三笘・伊藤ら復帰、26人で初日練習
イギリス遠征中の日本代表は24日、スコットランド・ダンバートン市内の練習場で始動した。練習前に所属先のリーグ戦で負傷したDF冨安健洋(アヤックス)の不参加が発表され、さらに体調不良のMF佐藤龍之介(FC東京)も欠席したため、26人でのトレーニングとなった。
日本サッカー協会(JFA)の広報担当者によると、佐藤はロンドンの空港で一時静養していたが、すでにスコットランド入り。回復次第、トレーニングに合流するとみられる。
全体練習には1年ぶりの代表復帰となったDF伊藤洋輝(バイエルン)、昨年9月以来の復帰となったMF三笘薫(ブライトン)、初招集のFW塩貝健人(ボルフスブルク)、追加招集のDF橋岡大樹(ゲント)を含めた26人全員が合流。リーグ戦からの期間が空いた選手のみ対人メニューに取り組み、4対4のミニゲームを行った。
練習前にはエディンバラ日本語補習校の子どもたちとの交流会を実施。激励のメッセージにはチームを代表してDF谷口彰悟(シントトロイデン)が答え、スコットランドでプレーするFW前田大然(セルティック)とともに日の丸を持って全員で記念撮影した。
(取材・文 竹内達也)
日本サッカー協会(JFA)の広報担当者によると、佐藤はロンドンの空港で一時静養していたが、すでにスコットランド入り。回復次第、トレーニングに合流するとみられる。
練習前にはエディンバラ日本語補習校の子どもたちとの交流会を実施。激励のメッセージにはチームを代表してDF谷口彰悟(シントトロイデン)が答え、スコットランドでプレーするFW前田大然(セルティック)とともに日の丸を持って全員で記念撮影した。
エディンバラ日本語補習校の子どもたちと記念撮影
(取材・文 竹内達也)