ボートレース徳山は3月30日から4月4日まで年度またぎの6日間シリーズが開幕する。主力メンバーは三嶌誠司、海野ゆかり、石橋道友、赤坂俊輔、郷原章平、前田将太、吉川貴仁、飛田江己が参戦する予定。

V候補筆頭格は前田将太（38＝福岡）。今年に入り5節を消化しているが、若松の正月レースで優出3着、2月の平和島では優出6着と優勝は決めてはいないものの確実に実力を発揮している。徳山では通算9優出4Vの実績を残していて巧者の1人。今節は徳山5度目の優勝に挑む。

対抗格は海野。直近の地元・宮島のヴィーナスシリーズでは節間4勝を挙げて優勝。前々節のからつでも優出4着と好リズムを持続している。女子勢を引っ張る存在になりそうだ。

石橋は直近の地元・大村深夜戦でオール3連対を堅守して優勝を決めている。2月の尼崎4日間制でもオール3連対で準優勝と今年すでに3優出でリズムも上々。徳山初Vを目指す。

三嶌もV候補の一角。2月鳴門G1四国地区選手権で優出2着に入る活躍。約3年ぶりの特別競走優出を果たして健在ぶりを示した。徳山では通算12優出4Vの巧者だけに侮れないか。