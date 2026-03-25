8日から開催された大村G1・73周年は上條暢嵩（32＝大阪）の優勝で幕を閉じた。G1は6勝目。バランスの取れた仕上がりで8戦4勝と、3連単を外したのは初日ドリーム6号艇の4着だけだった。獲得賞金は現在3位につけている。

準優勝だったのは定松勇樹（24＝佐賀）。今年はすでにG1・2勝を挙げ、勝率は8点を優に超え、賞金ランクでは2位と好調を維持している。新燃料は初体験で、前検は調整に戸惑いを見せていたが、日に日に上向かせて結果を出した。

この両者は2月25日からの下関G3企業杯でも顔を合わせ、上條が10戦6勝のオール3連対でV。定松は10戦4勝での準Vと、ここでもスピードと安定したさばきを見せた。定松は直近の地元からつのG2MB大賞でも優出4着。24日からは蒲郡での今年最初のSGクラシックに両者とも参戦中。前半戦を好リズムでリードしてきた2人の走りに注目が集まるはずで、かなり期待していいと思う。

ちなみに、下関も大村も優勝戦の3連単は＜1＞＜3＞＜4＞での決着だった。「今度も上條が1号艇で定松が3号艇か」と気付いて、取り込んだファンもいたんじゃないだろうか。微笑み返し。