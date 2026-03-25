昨年7月の当欄でも取り上げた安河内鈴之介（22＝福岡）が、私が本紙担当をした、からつG2「唐津ボーターボート大賞」に参戦していた。正規斡旋では初めての特別競走参戦。23年11月にデビューして、前期にA2級勝率を残した成長株。着実に成長していることがうかがえるG2初参戦だった。

結果は予選落ちだったが、5日目後半戦では2コース差しでG2初1着を奪取し、何かをつかんで帰ろうという、貪欲な姿勢を出していた。2月には追加斡旋で若松73周年で初めてG1競走を経験。「やっぱり違いますね。雰囲気にのまれました。でも、また走りたいと思いました」と未勝利に終わるも、その直後の児島一般戦で恵まれながら待望のデビュー初優勝を達成した。第一線の舞台で走った経験を生かすかのよう。今回のからつG2でも1勝を挙げることにつなげた。

師匠は、今をときめく末永和也。「事故なく、まずA1級になること。師匠とは年齢が近いし、話しやすい。上のレベルの話を聞けるのがありがたいですね」。昨年10月以降SG1V、G1・2Vを挙げる絶好調の師匠の勢いに乗って、目標のA1昇級へ挑み続ける。