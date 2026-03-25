23日まで行われたボートレース下関「巌流本舗杯」は岡村慶太の優勝で幕を閉じた。その優勝戦には平石和男、高山秀雄（56＝群馬）といった巧腕の持ち主たちの名も。ベテラン勢の奮闘も光って、見応えのあるシリーズとなった。

特に高山は19年12月尼崎以来、約6年3カ月ぶり、131度目の優出。初日4、1着。2日目は道中逆転を許しての4着も、予選ラストの3日目2走が圧巻だった。まず1Rを2コース差しで快勝。後半6Rは6号艇ながら、5コース中辻博訓がコンマ06のスタートで仕掛けると、その攻めに乗っての捲り差し。勝った野相弘司には届かなかったが、2着に食い込んで3連単6万6030円の好配当を提供した。「展開も良かったけど、3日目が一番良かったね」と笑顔。準優切符を獲得した。

4日目の準優勝戦は3号艇で登場。結果は先行した鳥居塚孝博、田川大貴がF離脱での繰り上げ2着。複雑な思いもあったはずだが、「足は良かった。優勝戦でも見劣りはしない」と気持ちを切り替えていた。

頂上決戦はスタート不発で5着に敗れたが、随所にベテランらしさを見せつけたシリーズだった。