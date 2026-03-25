マニアックなファンなら知っているはず。今回はチルトについての記事を書きたい。チルトとはボートの最後尾にモーターを取り付ける「角度」のことを呼ぶ。そんなこと知っているよとの声が聞こえてきそうだが、レース場によって使用できるチルト角度は違うのはご存知だろうか。

筆者が担当する大村では、これまで1.5度がMAXだったが、昨年8月15日からチルト3度が解禁された。やはり跳ねる選手が出場するシリーズはいつも以上に楽しい。

有名どころでは菅章哉。昨年10月の多摩川周年ではチルト3度で大外捲りでG1Vを飾ったのは記憶に新しい。他には中辻崇人、藤山翔大もグイグイ伸ばすが、最近は笠置博之の活躍も目覚ましい。11日に優勝戦だった宮島では9戦8勝で初Vを飾っている。チルトをMAXに跳ねた時はすさまじい伸びを見せていた。

22日まで大村で開催された杉山勝匡（37＝佐賀）もチルト3度の使い手。「同期の藤山翔大からやり方を教わった。チルト3度を使いだしてからは成績も上がってきた。スタートは難しいけど、伸びると楽しいですよ」と、目を輝かせる。今後の動向に注目したい。