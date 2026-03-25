古賀繁輝のVで幕を閉じた、からつG2MB大賞。その節で3日目前半に転覆での減点がありながらも予選突破を果たすなど、俊敏な走りを見せていたのが129期の西岡顕心（24＝香川）だ。からつを走り終え、今期勝率は7.05。今期はG1で2度の優出を決めるなどハイペース。この勢いで初のSG出場となる浜名湖オールスター（5月26〜31日）にも選出された。

「初のSGが入ったので、それがめっちゃ楽しみ。施行者推薦ですけど、チャンスを与えられた。あと、オーシャンカップ（7月28日〜8月2日、びわこ）も行けそう」と目を輝かせる。「自力で出られるSGが一個でもあれば」と視線は次なる目標へ。

オーシャンカップ選考順位を見ると、ボーダーよりわずかに上に位置する現状。4月末までに津（4月2〜7日）、福岡（4月11〜16日）とG1斡旋が2節入っており、出場を確実にするには優出が条件。大舞台への切符を自らつかむべく、勝負どころを迎える。

SG出場が決定したことで「年末を意識できるところには近づいてきたのかな」。トップルーキーからトップレーサーへ、その道筋が見え始めてきた。