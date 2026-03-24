ちょっと暑い日に“この1枚”！【GU】透け感がちょうどいい「新作アウター」

「日中はちょっと暑いくらいだけど、何も羽織らないのは心もとない……」。間もなく訪れるそんな春の気候にぴったりなのが「軽アウター」。コーデの抜け感アップにもつながりそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、これからの季節にちょうどいい軽やかな透け感素材の新作アイテムをご紹介。春から初夏にかけて活躍が期待できるアウターをぜひチェックしてみて。

さらっとアウターを羽織りたい日にぴったり

【GU】「シアーブルゾン」\2,990（税込）

ほんのり透ける素材感が春らしいシアーブルゾン。軽やかで、サッと羽織るだけでコーデに抜け感をプラスできそうな一枚です。背面のギャザーがアクセントになっているほか、裾のドロストでふんわりとしたシルエットをメイクできるのも特徴。コンパクトな丈感なので、ワイドパンツやスカートともバランスよく着こなしやすいはず。

機能性もうれしい軽量シアーパーカ

【GU】「UVカットシアーパーカ」\2,990（税込）

こちらも透け感のある軽い素材でできたシアーパーカ。UVカット機能付きなので、日差しが気になる季節にもサッと羽織って頼れるアイテムになりそう。こちらも背面の切り替えギャザーと裾のドロストでバルーンシルエットを作れるアイテムです。ブルーやライトオレンジなど、トレンド感があり春らしいカラー展開にも注目。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M