

佐久間大介

Snow Manの佐久間大介が、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじ「一番くじ」の新CMキャラクターに昨年に引き続き起用された。新CM「プレイリスト」篇は3月25日より全国で放映を開始する。

今回のCMは、2025年から続く「見つかる、キミの一番！」をキャッチコピーに採用。「プレイリスト」をコンセプトに据え、コンビニや書店、オンラインなど、多様なシチュエーションで楽しめるブランドの世界観をカラフルに演出している。

CM内では、くじを引く瞬間の緊張感や期待感を、音楽のプレイリストが連続するような高揚体験として描写。シチュエーションごとに色分けされた独特の世界観の中で、佐久間が「一番くじ」を楽しむ様子が描かれている。特に「ONLINE篇」では、A賞が当たった際の喜びを、佐久間の代名詞とも言えるダイナミックなアクロバットで表現。ブランドのファンを公言する彼ならではの、リアリティ溢れる感情の揺れが見どころとなっている。

CM公開に合わせ、3月25日午前10時より「一番くじ倶楽部」内にスペシャルページが開設される。同ページでは、商品の魅力について語る佐久間のメッセージなどが掲載される予定。

佐久間大介コメント

――CM今回2度目の撮影ですが、今回の撮影を一言で表すと?

「スーパー元気！」という言葉がぴったりのCMになったと思います。 一番くじのCMは、前回も出させてもらいましたが、常に見ていて元気になります。「うわ、楽しそうだな!」ってワクワクするのが、このCMの良さだなと思ってます。 今回は前回以上に動きのある演出になっていますし、オンラインのシーンもより力を込めて表現しました。僕も撮影していてもそう感じましたが、見てくれている方もみんな元気になれるCMになってるんじゃないかなって思います。――今回は、スマホで引く一番くじオンラインのシーンも撮影させていただきましたが、CMの見どころや、演じていて力が入った場面など、視聴者に注目してほしいポイントについてお聞かせください。

「あ！

自分の欲しい商品じゃなかった...」けど、「これもうれしい!」っていう感覚って、一番くじをやったことがある人ならきっと一度は経験していると思うんです。一番くじって“はずれ”がないからこそ、そこの表現が意外と繊細で難しかったですね。他の共演者の方とも「その時の気持ちを思い出せばいけるよね」なんて話しながら撮影に臨みました。また、撮影用のくじは、開いたら「A賞」って必ず書いてあるんですよ。なのに「悔しがってください」って言われて、「むずかし...!」みたいな（笑）。一番くじって「A賞」が当たったら絶対喜んじゃうじゃないですか。なので（そのうれしい気持ちとは）裏腹に、違う表情を演じるのは難しかったですが、とても楽しく撮影できました。 ――一番くじイメージキャラクター2年目ですが、意気込みを聞かせてもらえますか?

今年は改めて、もっと様々な人に一番くじの楽しさを知ってもらいたいと思います。一番くじのCMが流れると、すごく元気がもらえるって、友達からもたくさん言ってもらったんです。それがうれしかったので、より元気な姿を、そして、一番くじがこんなに楽しめるんだ！っていう魅力をたくさん伝えられるように今年も頑張ります。ぜひ皆さん、一番くじ、そして佐久間大介をよろしくお願いします!! （一番くじポーズをしながら）一番くじ!――CM視聴者やファンのみなさまへのメッセージをお願いします。

僕の大好きな一番くじのCMに今年も出られるということで、本当にうれしいです。新CMが公開になりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。今年もイメージキャラクターとして頑張っていきます。みなさんも一緒に一番くじを 盛り上げてくださいね！よろしくお願いします。【特設サイト】https://sf.1kuji.com/mitsukaru_1kuji/ (3月25日10時公開予定)