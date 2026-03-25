気象台は、午前3時57分に、なだれ注意報を稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町などに発表（雪崩注意報） 25日03:57時点

宗谷地方では、25日昼前まで濃霧による視程障害に、26日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■稚内市

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意



■猿払村

□なだれ注意報【発表】

26日にかけて注意





■浜頓別町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■中頓別町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■枝幸町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■豊富町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■礼文町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■利尻町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■利尻富士町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意■幌延町□なだれ注意報【発表】26日にかけて注意