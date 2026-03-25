HANAが、コーセーコスメポートの日やけ止めブランド『サンカット®』新TVCM『強さを、まとう。』篇に出演。また、同映像が本日3月25日よりYouTubeにて先行公開された。本CMは4月1日より全国で順次放映される。

（関連：【画像あり】HANA出演 コーセー サンカット®新TVCM『強さを、まとう。』篇場面写真）

CMでは、青空の下、メンバーそれぞれが強さや自信に溢れた堂々とした表情で『サンカット®』の“絶対やかない”魅力を表現。CM楽曲には、HANAの1stアルバムに収録された楽曲「ALL IN」を採用している。

また、4月1日から5月31日まで、『サンカット®』商品を購入しコーセーコスメポート公式LINEから応募すると、抽選で合計500名にオリジナルグッズが当たるキャンペーンも開催される。

＜HANA インタビュー＞

Q.『サンカット®︎』とのキャンペーンに参加が決まった時の感想をお願いします。

MOMOKA：私は元々『サンカット®』の日やけ止めをずっと愛用していまして、日やけ止めブランドとのキャンペーンが決まったのが心から嬉しいです！夢がまた一つ叶ったなと思いました。

Q. 『サンカット®︎』の特長である“絶対やかない”という言葉にちなんで、メンバー同士で「絶対○○」と決めていることはありますか？

CHIKA：決めているっていうわけではないんですが、自然とそうなってるのは「絶対ご飯」です！ HANAは、本当にちょっとの時間しかなくても、意地でもご飯を食べるくらい、みんなご飯が大好きなので！（笑）NAOKO：もう1つ私たちには、「絶対脱力」というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって 部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごしてから、パフォーマンスに挑んでいるんです

Q. 昨年は、夏フェスにも多く出演され、屋外での活動も多いかと思いますが、普段から心がけている「日やけ対策」はありますか？

JISOO：私はそばかすができやすいので、こまめに日やけ止めを塗り直してます。いつもは、出かける30分前に塗ることが多いです。KOHARU：やっぱり、私といえば「心に太陽」なので（笑）外に出るのが大好きで、陽の光を浴びる時間が長いんですね。特に休みの日とかは海に行ったりもして、たくさん（陽の光）を浴びるので、そういう日は必ず顔には日やけ止めは塗るようにしています。

Q.『サンカット®︎』の商品ラインナップの中で、特にお気に入りの商品とその理由を教えてください。

KOHARU：私は「サンカット® パーフェクトUV ジェル」です。元々は、MOMOKAがいつも愛用している商品なんですけど、伸びやすくてみずみずしくて、化粧水感覚なのに、ちゃんと肌に密着してる感じがあって！実際に、今日も手に塗って改めて良さを実感しました。MAHINA：私は「サンカット® プロテクトUV スプレー」が大好きです！私たち野外フェスの公演中に、日やけ止めを塗った肌に、砂ぼこりが付いてしまうことがあるんですが、この商品だとそれがなくて（肌も）さらさらで、きれいさっぱり♪という感じがして、本当にお気に入りで愛用しています。MOMOKA：私は、「サンカット® トーンアップUV エッセンス」を一番愛用しているんですけど、その上からさらに髪の毛とかにもスプレーを使ったりすることが多いです。（ダブル使いですか？）ダブル使いですね！家を出る前に全身に「トーンアップUV」を塗って、その上から、スプレータイプ（サンカット® プロテクトUV スプレー）をかけることによって外出先でもサラサラで過ごせるんです！スプレータイプは、外に出るときは必ず持ち歩いているので、必ずバッグに入っています。

Q. 実際に、CM本編でもサンカット® プロテクトUV スプレーを使用するシーンがありましたが、いかがでしたか？

MOMOKA：撮影シーンでは、デコルテのあたりに吹きかけたんですけど、霧の噴射で均等に肌につけられるし、改めて使いやすいなって思いました。

Q. 日やけ止めは、紫外線から肌を“守る”アイテムですが、デビュー1周年を迎える皆さんが“守りたいもの”は何ですか？

YURI：やっぱり、守りたいのは「メンバー」です！デビュー1周年ということで、これから先も、ずっと長く一緒にいる存在だと思うので、ずっと支え合いながら守っていきたいなと思ってます。NAOKO：やっぱりメンバーですよね。全員：そうですよね！！NAOKO：ちゃんみなさん含め、本当に日々たくさんの方に支えていただいていますし、もちろんHONEYs（ファンネーム） のこともずっと家族だと思っているので、みんながずっと幸せでいられるように守るといいますか、一緒に楽しめるようにこれから先も過ごしていきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）