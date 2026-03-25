Mrs. GREEN APPLE、2作品が「週間ストリーミング」で記録 「ケセラセラ」自身通算3作目の8億＆「春愁」2億、歴代記録も【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの2作品が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で記録を樹立。「ケセラセラ」が、自身通算3作目【※1】の累積再生数8億回を突破。「春愁」が、累積再生数2億回を突破した。
【動画】昨年「CEREMONY」で披露したMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
「ケセラセラ」は、週間再生数344.9万回（3,448,557回）を記録。累積再生数は8億83.8万回（800,837,701回）。2023年4月期に放送された俳優・清野菜名が主演のドラマ『日曜の夜ぐらいは...』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌として起用されていた。
「春愁」は、週間再生数111.1万回（1,110,688回）を記録。累積再生数は2億77.3万回（200,773,218回）となり、2億回突破は自身通算21作目【※2】。歴代単独1位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※3】を自己更新した。
本作は、メンバーの大森元貴（Vo./Gt.）が高校の卒業式の翌日に制作した楽曲。2018年2月にリリースされたシングル「Love me, Love you」に収録されている。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数8億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「ライラック」
【※2】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「インフェルノ」、「青と夏」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ダンスホール」、「僕のこと」、「Soranji」、「ケセラセラ」、「ロマンチシズム」、「Magic」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ライラック」、「WanteD! WanteD!」、「私は最強」、「StaRt」、「familie」、「コロンブス」、「ダーリン」、「ビターバカンス」、「クスシキ」、「ANTENNA」
【※3】「累積再生数2億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（21作）
2位：back number（16作）
3位：YOASOBI（14作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞
【動画】昨年「CEREMONY」で披露したMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
「ケセラセラ」は、週間再生数344.9万回（3,448,557回）を記録。累積再生数は8億83.8万回（800,837,701回）。2023年4月期に放送された俳優・清野菜名が主演のドラマ『日曜の夜ぐらいは...』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌として起用されていた。
本作は、メンバーの大森元貴（Vo./Gt.）が高校の卒業式の翌日に制作した楽曲。2018年2月にリリースされたシングル「Love me, Love you」に収録されている。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数8億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「ライラック」
【※2】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「インフェルノ」、「青と夏」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ダンスホール」、「僕のこと」、「Soranji」、「ケセラセラ」、「ロマンチシズム」、「Magic」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ライラック」、「WanteD! WanteD!」、「私は最強」、「StaRt」、「familie」、「コロンブス」、「ダーリン」、「ビターバカンス」、「クスシキ」、「ANTENNA」
【※3】「累積再生数2億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（21作）
2位：back number（16作）
3位：YOASOBI（14作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞