Vaundyの2作品が「週間ストリーミング」で記録 「怪獣の花唄」9億回突破＆「Tokimeki」自身12作目の2億回突破【オリコンランキング】
Vaundyの2作品が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で記録を樹立。「怪獣の花唄」が、自身初の累積再生数9億回を突破。また「Tokimeki」が、自身通算12作目【※1】の累積再生数2億回突破作品となった。
【動画】鈴鹿央士が出演！Vaundy「怪獣の花唄」MV
「怪獣の花唄」は、週間再生数296.8万回（2,967,788回）を記録。累積再生数は9億199.9万回（901,999,150回）。2020年5月にリリースした1stアルバム『strobo』の収録曲としてリリースされた。
「Tokimeki」は、週間再生数108.8万回（1,087,578回）を記録。累積再生数は2億88.0万回（200,879,508回）。2021年9月から放送されたTOYOTA「カローラ クロス」のCMソングとして書き下ろされた。
【※1】Vaundyの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「不可幸力」、「napori」、「怪獣の花唄」、「踊り子」、「東京フラッシュ」、「花占い」、「タイムパラドックス」、「世界の秘密」、「そんなbitterな話」、「恋風邪にのせて」、「裸の勇者」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞
【動画】鈴鹿央士が出演！Vaundy「怪獣の花唄」MV
「怪獣の花唄」は、週間再生数296.8万回（2,967,788回）を記録。累積再生数は9億199.9万回（901,999,150回）。2020年5月にリリースした1stアルバム『strobo』の収録曲としてリリースされた。
【※1】Vaundyの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「不可幸力」、「napori」、「怪獣の花唄」、「踊り子」、「東京フラッシュ」、「花占い」、「タイムパラドックス」、「世界の秘密」、「そんなbitterな話」、「恋風邪にのせて」、「裸の勇者」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞