HANA、メンバー愛あふれる「ずっと支え合いながら守っていきたい」 「強さを、まとう。」コンセプトに新CM出演【コメント全文】
7人組ガールズグループ・HANAが、日やけ止めブランド「サンカット」とコラボする。それに合わせ、HANAが出演する新テレビCM『強さを、まとう。』篇が、きょう25日からYouTubeで先行公開され、4月1日から全国放映される。
【写真】美しいシルエットのHANA！撮影裏では無邪気な姿も
HANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきた。一方、「サンカット」は、日常からレジャーシーンまで幅広く使えるラインナップを豊富に取りそろえ、使用感ややさしさにこだわった処方で、髪を含めた全身を紫外線から徹底ガードする日やけ止めブランドである。そんな両者のコラボレーションが、「強さを、まとう。」をコンセプトに実現した。
新テレビCM「強さを、まとう。」篇では、青空の下、メンバーそれぞれが強さや自信にあふれた堂々とした表情で、同商品の“絶対やかない”魅力を表現している。CM楽曲には、HANAの1stアルバムに収録された楽曲「ALL IN」を採用。メンバー全員で初めて作詞・作曲に挑戦した本楽曲は、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれており、CMの世界観をさらに盛り上げる。
また、4月1日から5月31日まで、同ブランド商品を購入し、コーセーコスメポート公式LINEから応募すると、抽選で合計500人にサンカット×HANAオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時に開催する。
【コメント】
――「サンカット」とのキャンペーンに参加が決まった時の感想をお願いします。
MOMOKA：私は元々「サンカット」の日やけ止めをずっと愛用していまして、日やけ止めブランドとのキャンペーンが決まったのが心からうれしいです！夢がまたひとつ叶ったなと思いました。
――「サンカット」の特長である“絶対やかない”という言葉にちなんで、メンバー同士で「絶対○○」と決めていることはありますか。
CHIKA：決めているっていうわけではないんですが、自然とそうなってるのは「絶対ご飯」です！HANAは、本当にちょっとの時間しかなくても、意地でもご飯を食べるくらい、みんなご飯が大好きなので！（笑）
NAOKO：もう1つ私たちには、「絶対脱力」というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごしてから、パフォーマンスに挑んでいるんです。
――昨年は、夏フェスにも多く出演され、屋外での活動も多いかと思いますが、普段から心がけている「日やけ対策」はありますか。
JISOO：私はそばかすができやすいので、こまめに日やけ止めを塗り直してます。いつもは、出かける30分前に塗ることが多いです。
KOHARU：やっぱり、私といえば「心に太陽」なので（笑）。外に出るのが大好きで、陽の光を浴びる時間が長いんですね。特に休みの日とかは海に行ったりもして、たくさん（陽の光）を浴びるので、そういう日は必ず顔には日やけ止めは塗るようにしています。
――「サンカット」の商品ラインナップの中で、特にお気に入りの商品とその理由を教えてください。
KOHARU：私は「サンカット パーフェクトUVジェル」です。元々は、MOMOKAがいつも愛用している商品なんですけど、伸びやすくてみずみずしくて、化粧水感覚なのに、ちゃんと肌に密着してる感じがあって！実際に、今日も手に塗って改めて良さを実感しました。
MAHINA：私は「サンカット プロテクトUVスプレー」が大好きです！私たち野外フェスの公演中に、日やけ止めを塗った肌に、砂ぼこりが付いてしまうことがあるんですが、この商品だとそれがなくて。（肌も）さらさらで、きれいさっぱり！という感じがして、本当にお気に入りで愛用しています。
MOMOKA：私は、「サンカット トーンアップUVエッセンス」を一番愛用しているんですけど、その上からさらに髪の毛とかにもスプレーを使ったりすることが多いです。ダブル使いですね！家を出る前に全身に「トーンアップUV」を塗って、その上から、スプレータイプ（サンカット プロテクトUVスプレー）をかけることによって外出先でもサラサラで過ごせるんです！スプレータイプは、外に出るときは必ず持ち歩いているので、必ずバッグに入っています。
――実際に、CM本編でもサンカット プロテクトUVスプレーを使用するシーンがありましたが、いかがでしたか。
MOMOKA：撮影シーンでは、デコルテのあたりに吹きかけたんですけど、霧の噴射で均等に肌につけられるし、改めて使いやすいなって思いました。
――日やけ止めは、紫外線から肌を“守る”アイテムですが、デビュー1周年を迎える皆さんが“守りたいもの”は何ですか。
YURI：やっぱり、守りたいのは「メンバー」です！デビュー1周年ということで、これから先も、ずっと長く一緒にいる存在だと思うので、ずっと支え合いながら守っていきたいなと思ってます。
NAOKO：やっぱりメンバーですよね。
全員：そうですよね!!
NAOKO：ちゃんみなさん含め、本当に日々たくさんの方に支えていただいていますし、もちろんHONEYs（ファンネーム）のこともずっと家族だと思っているので、みんながずっと幸せでいられるように守るといいますか、一緒に楽しめるようにこれから先も過ごしていきたいです。
【写真】美しいシルエットのHANA！撮影裏では無邪気な姿も
HANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える強さで、多くの人々の心を動かしてきた。一方、「サンカット」は、日常からレジャーシーンまで幅広く使えるラインナップを豊富に取りそろえ、使用感ややさしさにこだわった処方で、髪を含めた全身を紫外線から徹底ガードする日やけ止めブランドである。そんな両者のコラボレーションが、「強さを、まとう。」をコンセプトに実現した。
また、4月1日から5月31日まで、同ブランド商品を購入し、コーセーコスメポート公式LINEから応募すると、抽選で合計500人にサンカット×HANAオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時に開催する。
【コメント】
――「サンカット」とのキャンペーンに参加が決まった時の感想をお願いします。
MOMOKA：私は元々「サンカット」の日やけ止めをずっと愛用していまして、日やけ止めブランドとのキャンペーンが決まったのが心からうれしいです！夢がまたひとつ叶ったなと思いました。
――「サンカット」の特長である“絶対やかない”という言葉にちなんで、メンバー同士で「絶対○○」と決めていることはありますか。
CHIKA：決めているっていうわけではないんですが、自然とそうなってるのは「絶対ご飯」です！HANAは、本当にちょっとの時間しかなくても、意地でもご飯を食べるくらい、みんなご飯が大好きなので！（笑）
NAOKO：もう1つ私たちには、「絶対脱力」というものがあります。これは毎パフォーマンス前に、メンバー全員で集まって部屋を暗くして（全員で）脱力する時間を過ごしてから、パフォーマンスに挑んでいるんです。
――昨年は、夏フェスにも多く出演され、屋外での活動も多いかと思いますが、普段から心がけている「日やけ対策」はありますか。
JISOO：私はそばかすができやすいので、こまめに日やけ止めを塗り直してます。いつもは、出かける30分前に塗ることが多いです。
KOHARU：やっぱり、私といえば「心に太陽」なので（笑）。外に出るのが大好きで、陽の光を浴びる時間が長いんですね。特に休みの日とかは海に行ったりもして、たくさん（陽の光）を浴びるので、そういう日は必ず顔には日やけ止めは塗るようにしています。
――「サンカット」の商品ラインナップの中で、特にお気に入りの商品とその理由を教えてください。
KOHARU：私は「サンカット パーフェクトUVジェル」です。元々は、MOMOKAがいつも愛用している商品なんですけど、伸びやすくてみずみずしくて、化粧水感覚なのに、ちゃんと肌に密着してる感じがあって！実際に、今日も手に塗って改めて良さを実感しました。
MAHINA：私は「サンカット プロテクトUVスプレー」が大好きです！私たち野外フェスの公演中に、日やけ止めを塗った肌に、砂ぼこりが付いてしまうことがあるんですが、この商品だとそれがなくて。（肌も）さらさらで、きれいさっぱり！という感じがして、本当にお気に入りで愛用しています。
MOMOKA：私は、「サンカット トーンアップUVエッセンス」を一番愛用しているんですけど、その上からさらに髪の毛とかにもスプレーを使ったりすることが多いです。ダブル使いですね！家を出る前に全身に「トーンアップUV」を塗って、その上から、スプレータイプ（サンカット プロテクトUVスプレー）をかけることによって外出先でもサラサラで過ごせるんです！スプレータイプは、外に出るときは必ず持ち歩いているので、必ずバッグに入っています。
――実際に、CM本編でもサンカット プロテクトUVスプレーを使用するシーンがありましたが、いかがでしたか。
MOMOKA：撮影シーンでは、デコルテのあたりに吹きかけたんですけど、霧の噴射で均等に肌につけられるし、改めて使いやすいなって思いました。
――日やけ止めは、紫外線から肌を“守る”アイテムですが、デビュー1周年を迎える皆さんが“守りたいもの”は何ですか。
YURI：やっぱり、守りたいのは「メンバー」です！デビュー1周年ということで、これから先も、ずっと長く一緒にいる存在だと思うので、ずっと支え合いながら守っていきたいなと思ってます。
NAOKO：やっぱりメンバーですよね。
全員：そうですよね!!
NAOKO：ちゃんみなさん含め、本当に日々たくさんの方に支えていただいていますし、もちろんHONEYs（ファンネーム）のこともずっと家族だと思っているので、みんながずっと幸せでいられるように守るといいますか、一緒に楽しめるようにこれから先も過ごしていきたいです。