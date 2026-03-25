back number「黄色」、累積再生数2億回を突破 歴代単独2位記録を自己更新【オリコンランキング】
back numberの「黄色」が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】back number「黄色」MV
週間再生数91.8万回（917,896回）を記録。累積再生数は2億12.2万回（200,121,793回）となり、2億回突破は自身通算16作目【※1】。歴代単独2位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、2021年8月から放送されたABEMAオリジナルシリーズ『虹とオオカミには騙されない』のために書き下ろされた。
【※1】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「怪盗」、「花束」、「アイラブユー」、「ヒロイン」、「HAPPY BIRTHDAY」、「オールドファッション」、「ベルベットの詩」、「わたがし」、「新しい恋人達に」、「恋」、「瞬き」
【※2】「累積再生数2億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（21作）
2位：back number（16作）
3位：YOASOBI（14作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞
【動画】back number「黄色」MV
週間再生数91.8万回（917,896回）を記録。累積再生数は2億12.2万回（200,121,793回）となり、2億回突破は自身通算16作目【※1】。歴代単独2位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、2021年8月から放送されたABEMAオリジナルシリーズ『虹とオオカミには騙されない』のために書き下ろされた。
「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「怪盗」、「花束」、「アイラブユー」、「ヒロイン」、「HAPPY BIRTHDAY」、「オールドファッション」、「ベルベットの詩」、「わたがし」、「新しい恋人達に」、「恋」、「瞬き」
【※2】「累積再生数2億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（21作）
2位：back number（16作）
3位：YOASOBI（14作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間:2026年3月16日〜3月22日）＞