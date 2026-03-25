ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの関西出身者が２４日、５月末で閉館する大阪松竹座で「ほんまおおきに大阪松竹座〜ＷＥ ａｒｅ 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でＳＵＰＥＲ Ａぇ！卒業式。〜」を開催した。

大阪松竹座で育ってきた「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」「ＷＥＳＴ．」「なにわ男子」「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」に加え、永瀬廉（Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ）、向井康二（Ｓｎｏｗ Ｍａｎ）、室龍太、今江大地、関西ジュニアも含めた計９２人が、感謝の気持ちを込めたパフォーマンスを披露した。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの「旅人」は当時の演出で歌い、シークレットゲストの内博貴も大きな歓声を浴びた。

大阪松竹座での日々を振り返るコーナーでは、「大阪松竹座！ いろいろあったでヒストリーランキング」と称し「私は見た！ 公演中にいろいろあったでランキング」「私は知っている！ 舞台裏でもめちゃくちゃやったでランキング」をテーマに約４０分間のマシンガントークが繰り広げられた。衣装ミス事件ではなにわ男子・大橋和也が洗濯場に衣装を忘れて出るのをやめたことを明かし「僕ちょこちょこあるんです。さすがに間に合わないし、土下座してみんなに謝りながら袖で曲を聞いてました。ほんまにごめんなさい」と謝罪。ほかにもケンカ、セリフ飛ばし事件などを思い出し、それぞれが自己申告。たれこみもあり、ボケとツッコミが入り交じった空間が観客の爆笑を誘った。

ラストは松竹座で生まれたＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴにとって「本当に大事な大事な曲」という「大阪ロマネスク」を全出演者で熱唱。横山裕は「こうやって関西のみんなで歌えること、本当にうれしく思っています」と、しみじみとかみ締めていた。