ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの関西出身者が２４日、５月末で閉館する大阪松竹座で「ほんまおおきに大阪松竹座〜ＷＥ ａｒｅ 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でＳＵＰＥＲ Ａぇ！卒業式。〜」を開催した。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が「ほんまおおきに」と呼びかけ、観客が「大阪松竹座！」と声をそろえて幕を閉じた。

同劇場と関西ジュニアによる公演は１９９９年１２月「ＫＡＮＳＡＩ Ｊｒ． ＣＯＮＣＥＲＴ」でスタート。０２年には先輩から受け継いだ舞台「ＡＮＯＴＨＥＲ」をＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴを中心とした関西ジュニアが初主演。０３年には、「２１世紀の新しい喜劇」をテーマに掲げた「ＤＯＵＴＯＮ―ＢＯＹＳ」を上演し、関西ジュニアならではの笑いと表現力で新境地を切り拓いた。

０４年８月「サマー・ストーム」の公演中には、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴが関西地区限定デビュー（翌月９月２２日に全国デビュー）。０６年まで同劇場の舞台に立ち続けた。０６年１２月、「Ｆｉｒｓｔ コンサート Ｗｉｎｔｅｒ ２００６」では新世代が台頭。各ユニットが成長し、０８年１２月にはユニットごとのコンサートを開催した。１０年には、フォーリーブス、ＳＭＡＰから受け継がれたミュージカル「少年たち」シリーズが関西ジュニアという新時代の感性と融合。新たな歴史が刻まれた。

１４年４、５月にはＷＥＳＴ．がデビュー。「ええじゃないか」発売の３日後から大阪松竹座で「なにわともあれ、ほんまにありがとう！」が上演された。１８年１１、１２月「Ｘ’ｍａｓ Ｐａｒｔｙ！！ ２０１８」には、横山裕と大倉忠義が演出・構成として参加。なにわ男子が中心となる公演として大きな注目を集めた。

２０年新型コロナウイルス感染症の影響により「僕らＡぇ！ ｇｒｏｕｐがｂｒａｋｅしそうですねん？！」が中止となったが、同年８月には、配信公演「ＤＲＥＡＭ ＩｓＬＡＮＤ ２０２０―２０２５ 〜大好きなこの街から〜」が大阪松竹座の舞台から届けられ、困難な時代の中でも関西らしい元気を届けるエンターテインメントを発信した。

２１年３月「ＡＮＯＴＨＥＲ 新たなる冒険」より有観客公演が再開。その後も多彩なステージを届け、１９９９年の公演開始から数えると今日までに、６０作品以上、約１８００公演を上演してきた。