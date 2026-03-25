ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの関西出身者が２４日、５月末で閉館する大阪松竹座で「ほんまおおきに大阪松竹座〜ＷＥ ａｒｅ 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でＳＵＰＥＲ Ａぇ！卒業式。〜」を開催した。

大阪松竹座で育ってきた「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」「ＷＥＳＴ．」「なにわ男子」「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」に加え、永瀬廉（Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ）、向井康二（Ｓｎｏｗ Ｍａｎ）、室龍太、今江大地、関西ジュニアも含めた計９２人が、感謝の気持ちを込めたパフォーマンスを披露した。松竹座ありがとうメドレーでは、過去のユニット曲をそれぞれ披露。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの「旅人」では内博貴もシークレットゲストで登場し、大きな歓声を浴びた。

最後のあいさつではＡぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規が「この景色は一生忘れることないでしょうし、絶対にこれから宝物になっていく景色だと思っています」と感謝。なにわ男子の西畑大吾は「酸いも甘いもたくさん経験させていただき、そして成長させていただきました。閉館っていうのはすごく寂しいし、悲しいけど、でも今日こうしてこのメンバーでこの松竹座で盛大で豪華な卒業式を行うことができて感無量です」と涙をこらえた。

Ｓｎｏｗ Ｍａｎの向井康二は、ボケに対しての久しぶりの仲間の猛ツッコミに満面の笑み。「ファンの皆さんからの声はこれからも僕たちの心に届きますから、これから僕たちの活動を一生懸命頑張っていきます」と活躍を誓った。現在俳優として活動している室龍太は「またアイドルとしてここに立たせていただいたことを本当にうれしく思います。この時間が終わらへんかったらええのになって思いながら見ていました」と素直な気持ちを吐露した。

ＷＥＳＴ．の重岡大毅は「松竹座がなかったら多分、別の人生歩んでたかなっていうぐらい仲間と出会ってますからね。かけがえのない仲間と一緒に立てたのは最高です。松竹座、最高やな」と、かみ締めた。劇場を満員にすることができなかった時代を知っているＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕は「松竹座がなかったら、僕らは出会ってないし、こんな素敵なステージに立てていないです。松竹座の皆さん、また何かしましょう。これだけみんな大きくなってます。なんかできると思います。なんか楽しいこと、またしましょう」と呼びかけ、大きな拍手を浴びた。