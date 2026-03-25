ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式24日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 46229.57（+21.10 +0.05%）
ナスダック 21794.43（-152.33 -0.69%）
CME日経平均先物 52510（大証終比：+270 +0.52%）
欧州株式24日終値
英FT100 9965.16（+71.01 +0.72%）
独DAX 22636.91（-16.95 -0.07%）
仏CAC40 7743.92（+17.72 +0.23%）
米国債利回り
2年債 3.938（+0.086）
10年債 4.406（+0.064）
30年債 4.953（+0.040）
期待インフレ率 2.331（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（+0.022）
英 国 4.958（+0.038）
カナダ 3.593（+0.050）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.83（+3.70 +4.20%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4422.70（-16.80 -0.38%）
ビットコイン（ドル）
69237.13（-1661.74 -2.34%）
（円建・参考値）
1101万6320円（-264399 -2.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46229.57（+21.10 +0.05%）
ナスダック 21794.43（-152.33 -0.69%）
CME日経平均先物 52510（大証終比：+270 +0.52%）
欧州株式24日終値
英FT100 9965.16（+71.01 +0.72%）
独DAX 22636.91（-16.95 -0.07%）
仏CAC40 7743.92（+17.72 +0.23%）
米国債利回り
2年債 3.938（+0.086）
10年債 4.406（+0.064）
30年債 4.953（+0.040）
期待インフレ率 2.331（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（+0.022）
英 国 4.958（+0.038）
カナダ 3.593（+0.050）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.83（+3.70 +4.20%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4422.70（-16.80 -0.38%）
ビットコイン（ドル）
69237.13（-1661.74 -2.34%）
（円建・参考値）
1101万6320円（-264399 -2.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ