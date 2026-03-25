NY株式24日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均　　　46229.57（+21.10　+0.05%）
ナスダック　　　21794.43（-152.33　-0.69%）
CME日経平均先物　52510（大証終比：+270　+0.52%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9965.16（+71.01　+0.72%）
独DAX　 22636.91（-16.95　-0.07%）
仏CAC40　 7743.92（+17.72　+0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.938（+0.086）
10年債　 　4.406（+0.064）
30年債　 　4.953（+0.040）
期待インフレ率　 　2.331（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.027（+0.022）
英　国　　4.958（+0.038）
カナダ　　3.593（+0.050）
豪　州　　5.044（-0.074）
日　本　　2.257（-0.047）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝91.83（+3.70　+4.20%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4422.70（-16.80　-0.38%）

ビットコイン（ドル）
69237.13（-1661.74　-2.34%）
（円建・参考値）
1101万6320円（-264399　-2.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ