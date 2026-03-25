ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均が再び下げに転じる ナスダックも１．０％の大幅安
NY株式24日（NY時間13:19）（日本時間02:19）
ダウ平均 46133.37（-75.10 -0.16%）
ナスダック 21727.72（-219.04 -1.01%）
CME日経平均先物 52355（大証終比：+115 +0.22%）
欧州株式24日GMT17:19
英FT100 9965.16（+71.01 +0.72%）
独DAX 22636.91（-16.95 -0.07%）
仏CAC40 7743.92（+17.72 +0.23%）
米国債利回り
2年債 3.948（+0.097）
10年債 4.418（+0.076）
30年債 4.966（+0.052）
期待インフレ率 2.338（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（+0.022）
英 国 4.958（+0.038）
カナダ 3.603（+0.060）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.88（+4.75 +5.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4428.10（-11.40 -0.26%）
ビットコイン（ドル）
69093.81（-1805.06 -2.55%）
（円建・参考値）
1099万6280円（-287275 -2.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46133.37（-75.10 -0.16%）
ナスダック 21727.72（-219.04 -1.01%）
CME日経平均先物 52355（大証終比：+115 +0.22%）
欧州株式24日GMT17:19
英FT100 9965.16（+71.01 +0.72%）
独DAX 22636.91（-16.95 -0.07%）
仏CAC40 7743.92（+17.72 +0.23%）
米国債利回り
2年債 3.948（+0.097）
10年債 4.418（+0.076）
30年債 4.966（+0.052）
期待インフレ率 2.338（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.027（+0.022）
英 国 4.958（+0.038）
カナダ 3.603（+0.060）
豪 州 5.044（-0.074）
日 本 2.257（-0.047）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.88（+4.75 +5.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4428.10（-11.40 -0.26%）
ビットコイン（ドル）
69093.81（-1805.06 -2.55%）
（円建・参考値）
1099万6280円（-287275 -2.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ