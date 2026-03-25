NY株式24日（NY時間13:19）（日本時間02:19）
ダウ平均　　　46133.37（-75.10　-0.16%）
ナスダック　　　21727.72（-219.04　-1.01%）
CME日経平均先物　52355（大証終比：+115　+0.22%）

欧州株式24日GMT17:19
英FT100　 9965.16（+71.01　+0.72%）
独DAX　 22636.91（-16.95　-0.07%）
仏CAC40　 7743.92（+17.72　+0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.948（+0.097）
10年債　 　4.418（+0.076）
30年債　 　4.966（+0.052）
期待インフレ率　 　2.338（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.027（+0.022）
英　国　　4.958（+0.038）
カナダ　　3.603（+0.060）
豪　州　　5.044（-0.074）
日　本　　2.257（-0.047）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝92.88（+4.75　+5.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4428.10（-11.40　-0.26%）

ビットコイン（ドル）
69093.81（-1805.06　-2.55%）
（円建・参考値）
1099万6280円（-287275　-2.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ