サッカーの日本代表で負傷のため、28日にスコットランド、31日にイングランドと対戦する英国遠征不参加が発表されたアヤックスのDF冨安健洋（27）が24日、自身のインスタグラムで「急がば回れ やることやる」と心情をつづった。

昨年2月の右膝手術とアーセナル退団を乗り越え、今冬に加入したアヤックスで実戦復帰を果たして1年9カ月ぶりに日本代表に招集されていたが、22日のフェイエノールト戦で右太腿に違和感を訴えて途中交代。当初は23日にチーム合流の予定だったが、クラブでコンディションを確認するために予定を変更。日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長（67）が「来る、来ないも含めて、まだ決まっていない。クラブの方でしっかりとチェックをしてるところで、連絡を待っている。難しいケガをずっと抱えてきたので、慎重にやってもらった方がいい」と話していた中で遠征不参加が発表された。

W杯北中米大会開幕を6月11日に控え、今回の代表復帰で本大会メンバー入りへの期待が高まっていた冨安だが、無理をして負傷が悪化すれば命取り。「急がば回れ」の言葉通り、コンディション調整を最優先してクラブでの残り試合でアピールを図ることになる。