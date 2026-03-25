「オープン戦、ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、エンゼルスとのオープン戦で計２回０／３を投げ、無安打ながらも８四死球、５失点。３０日の今季初登板を前に不安を残す投球内容となった。

初回。二つの押し出し四球を含む４四死球で失点を重ねた。オープン戦特別ルールにより、３０球で降板した後、二回から再登板したが修正できないまま、さらに４四死球。四回に先頭を歩かせたところでロバーツ監督に交代を告げられた。「結果のとおり、よくなかった」。駆け足でマウンドを降り、ベンチ裏に消えた。

投球練習では安定している制球が試合で乱れる。佐々木は「野球は技術のスポーツ」と前置きした上で「力を入れた時にコントロールしきれない。メンタルも関係あると思うが（なぜそうなるのか）自分の中で理解することが大事」と言った。

試合後の指揮官は「全ての球種でストライクを投げる感覚がなかった」と振り返り、「私は彼を信じてる。ベンチの中でも彼に言った」と明かした。メジャー２年目。２４歳右腕がいきなり正念場を迎える。