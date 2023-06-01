九州南部と奄美地方 25日昼前にかけて警報級の大雨おそれ

鹿児島県内では、25日昼前にかけて、大気の状態が不安定になるとして、気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、落雷や突風に十分に注意するよう呼びかけています。

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気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧が、25日朝にかけて種子島・屋久島地方を通過する見込みです。

この低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、鹿児島県内では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達するでしょう。

▼25日にかけて予想される「1時間降水量」

九州南部（薩摩、大隅、種子島・屋久島地方） ５０ミリ

奄美地方（十島村） ３０ミリ

奄美地方（北部・南部） ２０ミリ

26日午前0時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで100ミリに達する見込みです。

▼25日0時から26日0時までに予想される「24時間降水量」

鹿児島県（薩摩、大隅、種子島・屋久島地方） １００ミリ

奄美地方（十島村） １００ミリ

奄美地方（北部） ５０ミリ

奄美地方（南部） ３０ミリ

気象庁は、「雨雲が予想以上に発達した場合には、大雨警報を発表する可能性もある」として、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。

雷の音が聞こえたり、急に冷たい風が吹いてきたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全を確保してください。

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