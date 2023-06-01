日経225先物：25日2時＝320円高、5万2560円
25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万2560円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては307.72円高。出来高は1万3522枚となっている。
TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比30ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52560 +320 13522
日経225mini 52565 +325 288696
TOPIX先物 3576 +30 18506
JPX日経400先物 32425 +230 644
グロース指数先物 703 +4 1211
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比30ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52560 +320 13522
日経225mini 52565 +325 288696
TOPIX先物 3576 +30 18506
JPX日経400先物 32425 +230 644
グロース指数先物 703 +4 1211
東証REIT指数先物 売買不成立
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