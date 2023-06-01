　25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万2560円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2252.28円に対しては307.72円高。出来高は1万3522枚となっている。

　TOPIX先物期近は3576ポイントと前日比30ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52560　　　　　+320　　　 13522
日経225mini 　　　　　　 52565　　　　　+325　　　288696
TOPIX先物 　　　　　　　　3576　　　　　 +30　　　 18506
JPX日経400先物　　　　　 32425　　　　　+230　　　　 644
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+4　　　　1211
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース