J1福岡が名古屋MF椎橋慧也（28）を獲得することが24日、決定的となった。複数の関係者によると、期限付き移籍の模様。早ければ一両日中にも正式発表される見通しという。

J1通算226試合出場8得点7アシストを誇る椎橋は、高い危機察知能力と球際の強さが特徴のボランチ。守備だけではなく正確な縦パスや意表を突くシュートも備え、名古屋の24年ルヴァン杯優勝に貢献した。今季の百年構想リーグは8試合中4試合で出場しているが全て途中出場。計25分の出場時間に留まり、より出場機会を求めたと見られる。

塚原真也監督が率いる福岡は西地区最下位に沈み、8試合16失点と守備に不安を抱えている。立て直しを図る中、椎橋に加えて経験豊富な日本人センターバックの補強にも乗り出している。

◇椎橋 慧也（しいはし・けいや） 1997年（平9）6月20日生まれ、千葉県船橋市出身の28歳。市立船橋から16年に仙台入団（当時J1）。21年に柏へ完全移籍し、24年から名古屋でプレー。元U―22日本代表で、19年トゥーロン国際大会ではベスト11。1メートル78、70キロ。右利き。